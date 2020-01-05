Фотограф провел день в затопленной Венеции, чтобы показать город с необычной стороны



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boredpanda.com

Венеция однозначно ассоциируется у нас с водой. Но кто мог подумать, что воды в этом историческом городе может оказаться слишком много?

Сами жители относятся к вопросу философски, а вот для фотографа Натальи Масси из Брешии, что в 100 км от Венеции, далеко на суше, последнее наводнение стало поводом для открытий.

Едва узнав, что вода поднялась выше критических отметок, она бросилась в затопленный город – фотографировать происходящее.

«Я люблю Венецию и нередко здесь бываю. И в этот раз мне захотелось показать, что город не просто устоит перед стихией, а и сохранит свое очарование».

«Я подумала: 187 сантиметров воды? Я должна это увидеть!»

«Мне было интересно увидеть, как люди живут под постоянной угрозой затопления. 16 ноября я решилась поехать».

Наталья провела в затопленной Венеции целый день. Труднее всего оказалось передвигаться по городу.

«Я не думала, что это будет так сложно. Попробуйте проходить несколько часов в воде выше колена!»

Наталье приходилось все время останавливаться и выливать воду из сапог. В конце концов она решила снять их насовсем: «Я и так уже промокла насквозь».

«Даже на фоне трагедии Венеция показалась мне прекрасной, как никогда. Вода лишь сделала город еще интересней».

Джерело: boredpanda.com