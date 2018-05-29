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    Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото

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    Фотографии&nbsp;Магди Худзик - Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото
    Фотографии Магди Худзик

    Карпаты все больше привлекают туристов своей красотой и колоритностью населенных пунктов

    Туристка из Польши Магда Худзик решила показать миру удивительные фото Карпат, которые она сделала во время своей поездки.

    Серию фотографий девушка начала создавать в 2011 году. Магду Худзик настолько поразила красота гор в тумане, что она решила сделать снимки в Карпатах. Удивительные фото туристка создала на границе Польши и Словакии. Снимки Магда Худзик сделала в разное время суток и время года. От этого природа имеет некую загадочность и различные краски.

    «С 2011 года я снимаю туман в Карпатах. Люблю делать фото в холодное утро, тогда туман охватывает почти все. Мой любимый сезон в горах – это весна. Эту серию снимков я сделала на границе Польши и Словакии – около Пьенины и Бещады», – призналась Магда Худзик.

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    Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото
    Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото
    Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото
    Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото
    Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото
    Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото
    Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото
    Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото
    Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото
    Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото

    В результате девушке удалось создать впечатляющие кадры с нежным розовым и голубым светом. На этих фотографиях горы напоминают скорее море в котором растворяются леса и небо теряет свои очертания. Такими мало кто может представить себе Карпаты, но они бывают очень разными.

    Джерело: 24tv.ua

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