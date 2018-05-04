Фотографы показали невероятную архитектуру городов

Снимки, которые передают всю геометрию городов и подчеркивают масштабный замысел архитекторов

Команда фотографов AirPano создала проект, который позволяет увидеть привычные места с необычного ракурса. Благодаря ему, например, становится ясно, что Нарден в Нидерландах напоминает черепаху, а от Триумфальной арки в Париже улицы расходятся, будто солнечные лучи на детском рисунке, Гонконг напоминает ежа, а храм Лотоса в Дели действительно похож



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https://24tv.ua/ru/puteshestvija_tag695 Барселона, Испания

https://24tv.ua/ru/puteshestvija_tag695 Барселона, Испанияhttps://24tv.ua/ru/puteshestvija_tag695

Снимки, которые передают всю геометрию городов и подчеркивают масштабный замысел архитекторов

Команда фотографов AirPano создала проект, который позволяет увидеть привычные места с необычного ракурса. Благодаря ему, например, становится ясно, что Нарден в Нидерландах напоминает черепаху, а от Триумфальной арки в Париже улицы расходятся, будто солнечные лучи на детском рисунке, Гонконг напоминает ежа, а храм Лотоса в Дели действительно похож на цветок, в честь которого назван.

Для своих впечатляющих съемок команда пользуется различными видами летающих аппаратов, поднимаясь в небо на вертолетах и воздушных шарах, а также используя для аэрофотографии радиоуправляемый вертолет, дронов и стабилизированные подвески.

География съемок фотографов очень широка. Они уже побывали на всех континентах и запечатлели сферические панорамы, аэрографии, которые часто попадают на страницы таких журналов, как National Geographic, GEO, View, Bild.

«Мы, как фотографы, посетили более 100 мест по всему миру и видели необычайные пейзажи собственными глазами. Когда мы поняли, что можем показать эти места людям таким интерактивным способом, помещая зрителя в место съемки, то решили этим заняться», — поделились создатели проекта.

Проект появился в 2006 году, когда команда сняла первую сферическую панораму с воздуха. На сегодняшний день на сайте более 3 тыс. панорам из разных уголков планеты. Над проектом трудится около 15 человек. Для съемки используются последние модели фотокамер Nikon, Sony и GoPro.

«Если говорить о необычных городах, которые непохожи на другие, то это: Дубай, Рио, Нью-Йорк, Барселона и Гонконг», — подытожили создатели проекта.

Джерело: 24tv.ua