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    Фотографы показали невероятную архитектуру городов

    Снимки, которые передают всю геометрию городов и подчеркивают масштабный замысел архитекторов
    Команда фотографов AirPano создала проект, который позволяет увидеть привычные места с необычного ракурса. Благодаря ему, например, становится ясно, что Нарден в Нидерландах напоминает черепаху, а от Триумфальной арки в Париже улицы расходятся, будто солнечные лучи на детском рисунке, Гонконг напоминает ежа, а храм Лотоса в Дели действительно похож
    • Вчора, 23:26
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    <div style="position: absolute; left: -99999px;">Барселона, Испания<br />https://24tv.ua/ru/puteshestvija_tag695 <div style="position: absolute; left: -99999px;">Барселона, Испания<br />https://24tv.ua/ru/puteshestvija_tag695</div> </div>
    Барселона, Испания
    https://24tv.ua/ru/puteshestvija_tag695
    Барселона, Испания
    https://24tv.ua/ru/puteshestvija_tag695

    Снимки, которые передают всю геометрию городов и подчеркивают масштабный замысел архитекторов

    Команда фотографов AirPano создала проект, который позволяет увидеть привычные места с необычного ракурса. Благодаря ему, например, становится ясно, что Нарден в Нидерландах напоминает черепаху, а от Триумфальной арки в Париже улицы расходятся, будто солнечные лучи на детском рисунке, Гонконг напоминает ежа, а храм Лотоса в Дели действительно похож на цветок, в честь которого назван.

    Для своих впечатляющих съемок команда пользуется различными видами летающих аппаратов, поднимаясь в небо на вертолетах и воздушных шарах, а также используя для аэрофотографии радиоуправляемый вертолет, дронов и стабилизированные подвески.

    География съемок фотографов очень широка. Они уже побывали на всех континентах и запечатлели сферические панорамы, аэрографии, которые часто попадают на страницы таких журналов, как National Geographic, GEO, View, Bild.

    «Мы, как фотографы, посетили более 100 мест по всему миру и видели необычайные пейзажи собственными глазами. Когда мы поняли, что можем показать эти места людям таким интерактивным способом, помещая зрителя в место съемки, то решили этим заняться», — поделились создатели проекта.

    Проект появился в 2006 году, когда команда сняла первую сферическую панораму с воздуха. На сегодняшний день на сайте более 3 тыс. панорам из разных уголков планеты. Над проектом трудится около 15 человек. Для съемки используются последние модели фотокамер Nikon, Sony и GoPro.

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    на весь екран згорнути
    Памятник Революции, Мехико, Мексика
    Дубаи, ОАЭ
    Амстердам, Нидерланды
    Агра Форт, Индия
    Мадрид, Испания
    Париж, Франция
    Будапешт, Венгрия
    Рио-де-Женейро, Бразилия
    Вена, Австрия
    Канкун, Мексика
    Нью Дели, Индия
    Барселона, Испания
    Сиэтл, США
    Сиена, Италия
    Прамбанан, Индонезия

    «Если говорить о необычных городах, которые непохожи на другие, то это: Дубай, Рио, Нью-Йорк, Барселона и Гонконг», — подытожили создатели проекта.

    Джерело: 24tv.ua

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