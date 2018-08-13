Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
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Розсилка
Фотографам удалось запечатлеть момент, когда спутник Земли закрыл часть солнечного диска
Жители Земли сегодня, 11 августа, стали свидетелями одного из редких астрономических явлений – частичного затмения Солнца.
Длилось оно около 3,5 часа (с 11:02 до 14:30) и стало последним подобным явлением в этом году.
В частности, Луна «наползла» на Солнце в северной части Северной Америки, захватила Гренландию, минуя Арктику и частичку Атлантики, коснулась территории Северной и Восточной Европы, а затем распространилась по Северной и Западной Азии.
Так, удивительное явление смогли наблюдать жители Канады, Гренландии, Исландии, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, практически всей Российской Федерации, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, а также Северной и Южной Кореи.
Степень видимости затмения Солнца зависела от того, где находились очевидцы. К примеру, на Северном полюсе поверхность Солнца была закрыта на 65%.
В Украине, к сожалению, 11 августа солнечное затмение видно не было, но мы можем оценить всю его красоту по фото, которые вот уже около часа публикуют в соцсетях люди из разных уголков мира.
В течение года на Земле может происходить от 2 до 5 солнечных затмений. В 2018 году люди в некоторых частях планеты видели уже два затмения – 15 февраля и в пятницу 13 июля.
Джерело: 112 Україна