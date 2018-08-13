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    Фото

    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения

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    <span>Солнечное затмение&nbsp;</span> - Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Солнечное затмение 

    Фотографам удалось запечатлеть момент, когда спутник Земли закрыл часть солнечного диска

    Жители Земли сегодня, 11 августа, стали свидетелями одного из редких астрономических явлений – частичного затмения Солнца.

    Длилось оно около 3,5 часа (с 11:02 до 14:30) и стало последним подобным явлением в этом году.

    В частности, Луна «наползла» на Солнце в северной части Северной Америки, захватила Гренландию, минуя Арктику и частичку Атлантики, коснулась территории Северной и Восточной Европы, а затем распространилась по Северной и Западной Азии.

    Так, удивительное явление смогли наблюдать жители Канады, Гренландии, Исландии, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, практически всей Российской Федерации, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, а также Северной и Южной Кореи.

    Степень видимости затмения Солнца зависела от того, где находились очевидцы. К примеру, на Северном полюсе поверхность Солнца была закрыта на 65%.

    В Украине, к сожалению, 11 августа солнечное затмение видно не было, но мы можем оценить всю его красоту по фото, которые вот уже около часа публикуют в соцсетях люди из разных уголков мира.

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    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения
    Фотографы показали невероятные снимки солнечного затмения

    В течение года на Земле может происходить от 2 до 5 солнечных затмений. В 2018 году люди в некоторых частях планеты видели уже два затмения – 15 февраля и в пятницу 13 июля.

    Джерело: 112 Україна

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