Глазами любви: Необычная серия снимков, созданная во время медового месяца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эту фотосерию швейцарский фотограф создал во время медового месяца, когда отправился во Францию вместе со своей женой Ритой

Изначально снимки делались не для публикации. Но позже они вышли в виде фотокниги «Глазами любви», нежной фотоистории, будто развернувшейся в один день.

Запоздалый медовый месяц фотографа Рене Гробли (Rene Groebli) и его жены привёл их на две недели в Париж в 1952-ом и на несколько дней в Марсель в следующем году. Во время этого путешествия Гробли делал фотографии исключительно в личных художественных целях. Но через два года часть снимков вышла в виде небольшой фотокниги «Глазами любви» (Das Auge der Liebe).

По словам самого Гробли: «Я пытался передать типичную атмосферу французских гостиничных номеров. Впечатлений было множество: убогая мебель в дешёвом отеле, вышитые на занавесках "Амуры". И я был влюблён в девушку, в девушку, которая была моей женой. Думаю, эту серию фотографий следует сравнить с романом или стихотворением, а не с изображением».

В фотографиях Гробли красота движения, игра силуэта, приглушённый свет, глубокие тени, резкий контраст, мягкий фокус. В них можно увидеть и натюрморты, и интерьер гостиничного номера, и даже вид на окно из соседнего кафе. Но главное в них то, что Рене Гробли сделал чувства видимыми. Он запечатлел эмоции, настроение, эфемерность, чувственность и любовь к своей жене Рите. Его книга «Глазами любви» – это фотографическая любовная поэма, произведение, полное интимности и непреходящей поэзии.

Джерело: cameralabs.org