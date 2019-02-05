Глазами любви: Необычная серия снимков, созданная во время медового месяца
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Розсилка
Эту фотосерию швейцарский фотограф создал во время медового месяца, когда отправился во Францию вместе со своей женой Ритой
Изначально снимки делались не для публикации. Но позже они вышли в виде фотокниги «Глазами любви», нежной фотоистории, будто развернувшейся в один день.
Запоздалый медовый месяц фотографа Рене Гробли (Rene Groebli) и его жены привёл их на две недели в Париж в 1952-ом и на несколько дней в Марсель в следующем году. Во время этого путешествия Гробли делал фотографии исключительно в личных художественных целях. Но через два года часть снимков вышла в виде небольшой фотокниги «Глазами любви» (Das Auge der Liebe).
По словам самого Гробли: «Я пытался передать типичную атмосферу французских гостиничных номеров. Впечатлений было множество: убогая мебель в дешёвом отеле, вышитые на занавесках "Амуры". И я был влюблён в девушку, в девушку, которая была моей женой. Думаю, эту серию фотографий следует сравнить с романом или стихотворением, а не с изображением».
В фотографиях Гробли красота движения, игра силуэта, приглушённый свет, глубокие тени, резкий контраст, мягкий фокус. В них можно увидеть и натюрморты, и интерьер гостиничного номера, и даже вид на окно из соседнего кафе. Но главное в них то, что Рене Гробли сделал чувства видимыми. Он запечатлел эмоции, настроение, эфемерность, чувственность и любовь к своей жене Рите. Его книга «Глазами любви» – это фотографическая любовная поэма, произведение, полное интимности и непреходящей поэзии.
Джерело: cameralabs.org