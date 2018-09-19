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    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа

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    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Skander Khlif

    «Токио, город контрастной красоты» – фотопроект Скандера Хлифа, поехавшего искать на улицах японской столицываби-саби, что традиционно ассоциируется с красотой мимолётного и несовершенного.

    Скандер Клиф (Skander Khlif) – тунисско-немецкий инженер и фотограф, специализирующийся на уличной и документальной съёмке. До переезда в Мюнхен жил в 8 городах. Вырос в Тунисе, где большую часть времени играл и бродил улицами своего квартала, как и большинство местной детворы.

    С улицами и общественными местами у Скандера сохранилась глубокая связь. Он видит в них театральную сцену, где все играют, исполняют роли, выступают. Уличная фотография стала любимым способом смотреть на мир. Скандера очаровывают эмоции и отношениями между людьми и их окружением. Особые моменты он стремится запечатлеть в снимках.

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    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Город контрастов: Пленительная красота улиц Токио в объективе Скандера Хлифа
    Skander Khlif

    «Токио – город контрастной красоты. Город ваби-саби, – пишет Хлиф. – Я всегда мечтал посетить его и уловить эту удивительную сторону мегаполиса, воплотить её в длинной серии! Куда бы вы ни взглянули, всюду совершенные линии, фигуры, формы, цвета... И в то же время Токио – город многообразия, экстравагантности и свободы!».

    Джерело: cameralabs.org

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