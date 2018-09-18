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    В Карпатах зацвела червоная рута: эффектные фото

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    Карпаты покрылись цветом красной руты - В Карпатах зацвела червоная рута: эффектные фото
    Карпаты покрылись цветом красной руты

    Осеннее цветение считается аномальным

    Эффектное явление можно увидеть на склонах Говерлы, Чорногоры, Мармароского массива и Свидовца, входящих в состав Карпатского биосферного заповедника.

    Об этом сообщают представители Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

    Сейчас эксперты отмечают, что в Карпатах наблюдается пик цветения червоной руты, поэтому туристы со всей страны приезжают туда, чтобы увидеть удивительное явление. Цветы покрыли склоны на самых высоких горных хребтах.

    «Цветет рододендрон восточнокарпатский – червоная рута. Можно увидеть не только розовые цветы, но и белые, которые выглядят как альбиносы. Для горцев это особое растение, его любят и уважают», – рассказал директор ГП «Раховское ЛДГ» Владимир Приступа.

    «Есть поверье, если девушка найдет цветок и подарит юноше, тот всегда любить ее, никогда не предаст».

    На официальном сайте ведомства появились эффектные фото цветения червоной руты, которые поражают красотой. Очевидцы также уже успели сфотографировать и выложить в сеть аномальное цветение червоной руты в середине сентября.

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    В Карпатах зацвела червоная рута: эффектные фото
    В Карпатах зацвела червоная рута: эффектные фото
    В Карпатах зацвела червоная рута: эффектные фото
    В Карпатах зацвела червоная рута: эффектные фото
    В Карпатах зацвела червоная рута: эффектные фото
    В Карпатах зацвела червоная рута: эффектные фото
    В Карпатах зацвела червоная рута: эффектные фото
    В Карпатах зацвела червоная рута: эффектные фото

    Ведь, по словам сотрудников управления лесного и охотничьего хозяйства, даже под конец весны довольно сложно застать момент цветение этого чудесного растения, вокруг которого ходит так много легенд.

     

    Джерело: 24tv.ua

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