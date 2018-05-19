Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
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Розсилка
Наряды Сине радуют не только ее подписчиков, но и желудки ее родственников
Косплей становится все более популярным хобби. Однако костюмы многих знаменитостей - слишком дороги для многих доморощенных юмористов. Поэтому многие энтузиасты стараются найти все новые и новые способы сэкономить.
22-летняя Сине Бенджафхорн из Таиланда любит не только переодевания в известных личностей, но и вкусную еду. Решив совместить обе свои страсти, она начала создавать пародийные наряды из продуктов. «Мне нравится есть, поэтому я подумал, что еда должна быть частью моих костюмов», - сказала она. А чтобы они не попали потом в мусорку, Сине и ее семья съедают одежду после съемки.
Яркие цвета различных фруктов, овощей, таких как перцы чили, создают потрясающие визуальные эффекты, а также вкусный ужин, который они обеспечивают после окончания фотосессии. Это идеальное решение для бюджетного косплея.
Сине создает пародийные наряды местных и международных знаменитостей от Рианны до Ким Чен Юна. Делать творческие и вкусные платья девушке помогает мать и тетя, ведь одно только яркое желтое платье заняло более 30 кг джекфрута.
Она начала создавать такие костюмы, чтобы помочь продвинуть свой магазин, в котором она продает одежду. Однако ее слава продолжает расти, и все ждут, чтобы узнать, что она собирается придумать дальше. «Мне бы очень хотелось попытаться воссоздать принцессу Диснея», - сказала Сине.
Джерело: boredpanda.com