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    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды

    • Розсилка
    @framsook_lek_lek
    @framsook_lek_lek

    Наряды Сине радуют не только ее подписчиков, но и желудки ее родственников

    Косплей становится все более популярным хобби. Однако костюмы многих знаменитостей - слишком дороги для многих доморощенных юмористов. Поэтому многие энтузиасты стараются найти все новые и новые способы сэкономить. 

    22-летняя Сине Бенджафхорн из Таиланда любит не только переодевания в известных личностей, но и вкусную еду. Решив совместить обе свои страсти, она начала создавать пародийные наряды из продуктов. «Мне нравится есть, поэтому я подумал, что еда должна быть частью моих костюмов», - сказала она. А чтобы они не попали потом в мусорку, Сине и ее семья съедают одежду после съемки.

    Яркие цвета различных фруктов, овощей, таких как перцы чили, создают потрясающие визуальные эффекты, а также вкусный ужин, который они обеспечивают после окончания фотосессии. Это идеальное решение для бюджетного косплея.

    Сине создает пародийные наряды местных и международных знаменитостей от Рианны до Ким Чен Юна. Делать творческие и вкусные платья девушке помогает мать и тетя, ведь одно только яркое желтое платье заняло более 30 кг джекфрута.

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    на весь екран згорнути
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды
    Девушка создает пародии на наряды звезд из еды

    Она начала создавать такие костюмы, чтобы помочь продвинуть свой магазин, в котором она продает одежду. Однако ее слава продолжает расти, и все ждут, чтобы узнать, что она собирается придумать дальше. «Мне бы очень хотелось попытаться воссоздать принцессу Диснея», - сказала Сине. 

    Джерело: boredpanda.com

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