Опубликованы новые фото со съемок финального сезона сериала «Сверхъестественное»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/misha

Актер Миша Коллинз, известный по роли ангела Кастиэля в сериале «Сверхъестественное», в своем Instagram поделился свежим фото со съемок

В частности, на снимке изображены сам Коллинз, Дженсен Эклз (Дин), Джаред Падалеки (Сэм) и Александр Кэлверт (Джек), которые сидят в Импале и пытаются освежиться ручными вентиляторами.

«Любим наших фанов», - подписал фото Миша.

instagram.com/misha

А днем ранее Коллинз опубликовал еще одно фото со съемок - на этот раз вместе с клоуном-убийцей. «Сверхъестественное получило задание от студии сделать шоу более семейным, поэтому мы привозим клоунов на шоу!», - подписал он фото.

instagram.com/misha

Последние двадцать серий выйдут в 2020 году. «Прежде всего мы хотели бы поблагодарить всех людей, которые помогали в создании шоу, причем как перед камерой, так и за ней. Для нас это был очень важный опыт. Поддержка, которую мы получили от Warner Bros Television и The CW, оказалась невероятной . Мы особенно благодарны Дженсену, Джареду и Мише за то, что они сделали это путешествие настолько особенным. Теперь нам важно подарить любимым персонажам то прощание, которое они заслуживают», - так прокомментировали новость об окончании сериала на пятнадцатом сезоне исполнительные продюсеры сериала Роберт Сингер и Эндрю Дуббо.

«Сверхъестественное» выходит на кабельном канале CW с 2005 года и насчитывает 327 серий. Это делает шоу более долгоиграющим на американском телевидении в жанре мистической и научной фантастики.

Сериал рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые расследуют паронормальные явления и борются с порождениями зла на территории Соединенных Штатов.

Джерело: prm.ua