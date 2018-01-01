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    H&M создали платья из переработанных отходов

    Шведский бренд H&M представил новую коллекцию экологичной одежды и аксессуаров
     Предметы одежды, вошедшие в седьмую по счету коллекцию, созданы из переработанных материалов. В этот раз бренд представил модели из тканей, полученных с помощью переработки нейлоновых отходов. Вошедшее в линейку платье из тонкого кружева выполнено из регенерированного волокна рыболовных сетей, туника —
    • Сьогодні, 13:03
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    Шведский бренд H&M представил новую коллекцию экологичной одежды и аксессуаров

     Предметы одежды, вошедшие в седьмую по счету коллекцию, созданы из переработанных материалов. В этот раз бренд представил модели из тканей, полученных с помощью переработки нейлоновых отходов.

    Вошедшее в линейку платье из тонкого кружева выполнено из регенерированного волокна рыболовных сетей, туника — из органического льна, рубашка — из переработанного полиэстера, а украшения — из переработанного серебра.

    «Переработанное серебро получают из бывшего в употреблении металла с минимальным воздействием на окружающую среду, а материал Econyl — это на 100% регенерированное волокно, полученное из нейлоновых отходов, что способствует очищению океанических вод», — прокомментировала выход новой коллекции креативный консультант H&M Анн-Софи Йоханссон.

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    H&M создали платья из переработанных отходов
    H&M создали платья из переработанных отходов
    H&M создали платья из переработанных отходов
    H&M создали платья из переработанных отходов
    H&M создали платья из переработанных отходов
    H&M создали платья из переработанных отходов
    H&M создали платья из переработанных отходов
    H&M создали платья из переработанных отходов
    H&M создали платья из переработанных отходов
    H&M создали платья из переработанных отходов
    H&M создали платья из переработанных отходов
    H&M создали платья из переработанных отходов

    Вдохновением для коллекции стало убранство особняка шведских художников XIX—XX вв.еков Карин и Карла Ларссонов. Дизайнеров впечатлили представленная в особняке коллекция картин и гобеленов.

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    Джерело: graziamagazine.ru

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