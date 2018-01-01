H&M создали платья из переработанных отходов

Шведский бренд H&M представил новую коллекцию экологичной одежды и аксессуаров

Предметы одежды, вошедшие в седьмую по счету коллекцию, созданы из переработанных материалов. В этот раз бренд представил модели из тканей, полученных с помощью переработки нейлоновых отходов. Вошедшее в линейку платье из тонкого кружева выполнено из регенерированного волокна рыболовных сетей, туника —



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шведский бренд H&M представил новую коллекцию экологичной одежды и аксессуаров

Предметы одежды, вошедшие в седьмую по счету коллекцию, созданы из переработанных материалов. В этот раз бренд представил модели из тканей, полученных с помощью переработки нейлоновых отходов.

Вошедшее в линейку платье из тонкого кружева выполнено из регенерированного волокна рыболовных сетей, туника — из органического льна, рубашка — из переработанного полиэстера, а украшения — из переработанного серебра.

«Переработанное серебро получают из бывшего в употреблении металла с минимальным воздействием на окружающую среду, а материал Econyl — это на 100% регенерированное волокно, полученное из нейлоновых отходов, что способствует очищению океанических вод», — прокомментировала выход новой коллекции креативный консультант H&M Анн-Софи Йоханссон.

Вдохновением для коллекции стало убранство особняка шведских художников XIX—XX вв. еков Карин и Карла Ларссонов. Дизайнеров впечатлили представленная в особняке коллекция картин и гобеленов.

Читайте также: 10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке

Джерело: graziamagazine.ru