Фитнес-модель из Днепра прославилась благодаря своим «стальным» бедрам

Спортсменка собрала больше 1,6 млн подписчиков

Известная Instagram-блогер из Днепра Бахар Набиева прославилась за счет своей спортивной фигуры. На данный момент за ее снимками в социальной сети следит больше 1,6 млн подписчиков. Многие из них обращают внимание, прежде всего, на ее накачанные бедра. Некоторые прозвали Бахар «девушкой со стальными ягодицами». 23-летняя красавица

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Бахар Набиева

Спортсменка собрала больше 1,6 млн подписчиков

Известная Instagram-блогер из Днепра Бахар Набиева прославилась за счет своей спортивной фигуры. На данный момент за ее снимками в социальной сети следит больше 1,6 млн подписчиков. Многие из них обращают внимание, прежде всего, на ее накачанные бедра.

Некоторые прозвали Бахар «девушкой со стальными ягодицами». 23-летняя красавица родилась в Баку. По национальности Бахар наполовину азербайджанка (по отцу), наполовину украинка (по матери). Сейчас проживает в Днепре, где получает образование в частном вузе. Работала инструктором в одном из тренажерных залов.

Одним из комментаторов Бахар стал популярный американский рэпер 50 cent. Под одним из ее фото он написал: «Черт, девка, ну, ты даешь».