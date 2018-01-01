Фитнес-модель из Днепра прославилась благодаря своим «стальным» бедрам
- Сьогодні, 11:37
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Розсилка
Бахар Набиева
Спортсменка собрала больше 1,6 млн подписчиков
Известная Instagram-блогер из Днепра Бахар Набиева прославилась за счет своей спортивной фигуры. На данный момент за ее снимками в социальной сети следит больше 1,6 млн подписчиков. Многие из них обращают внимание, прежде всего, на ее накачанные бедра.
Некоторые прозвали Бахар «девушкой со стальными ягодицами». 23-летняя красавица родилась в Баку. По национальности Бахар наполовину азербайджанка (по отцу), наполовину украинка (по матери). Сейчас проживает в Днепре, где получает образование в частном вузе. Работала инструктором в одном из тренажерных залов.
Одним из комментаторов Бахар стал популярный американский рэпер 50 cent. Под одним из ее фото он написал: «Черт, девка, ну, ты даешь».