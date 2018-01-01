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    Королева Летиция продемонстрировала изысканный и демократичный образ

    Монаршая особа нашла гармоничное сочетание недорогой блузы и брендовой одежды
    Королева Испании Летиция выбрала для торжественного мероприятия блузку, стоимость которой составляет всего $41. В таком наряде она появилась на одном из самых престижных дизайнерских конкурсов Innovation and Design Awards 2017, который проходил в Мадриде. Летиция, которую многие считают иконой стиля, выбрала стильную кружевную блузу от известного
    • Сьогодні, 20:01
    • Розсилка
    Королева испании Летиция
    Королева испании Летиция

    Монаршая особа нашла гармоничное сочетание недорогой блузы и брендовой одежды

    Королева Испании Летиция выбрала для торжественного мероприятия блузку, стоимость которой составляет всего $41. В таком наряде она появилась на одном из самых престижных дизайнерских конкурсов Innovation and Design Awards 2017, который проходил в Мадриде.

    Летиция, которую многие считают иконой стиля, выбрала стильную кружевную блузу от известного бренда Zara. Испанская королева дополнила образ стильными черными брюками и обувью на каблуках.

    При этом муж Летиции, король Филипп появился на мероприятии в классическом сером костюме в полоску и с ярким галстуком.

    Пресса отмечает, что Летиция часто выбирает очень демократичные наряды. Недорогие вещи она умело сочетает с брендовыми.

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    Королева Летиция продемонстрировала изысканный и демократичный образ
    Королева Летиция продемонстрировала изысканный и демократичный образ
    Королева Летиция продемонстрировала изысканный и демократичный образ
    Королева Летиция продемонстрировала изысканный и демократичный образ
    Королева Летиция продемонстрировала изысканный и демократичный образ

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    Джерело: 24 канал

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