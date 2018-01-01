Королева Летиция продемонстрировала изысканный и демократичный образ

Монаршая особа нашла гармоничное сочетание недорогой блузы и брендовой одежды

Королева Испании Летиция выбрала для торжественного мероприятия блузку, стоимость которой составляет всего $41. В таком наряде она появилась на одном из самых престижных дизайнерских конкурсов Innovation and Design Awards 2017, который проходил в Мадриде. Летиция, которую многие считают иконой стиля, выбрала стильную кружевную блузу от известного



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Королева испании Летиция

Монаршая особа нашла гармоничное сочетание недорогой блузы и брендовой одежды

Королева Испании Летиция выбрала для торжественного мероприятия блузку, стоимость которой составляет всего $41. В таком наряде она появилась на одном из самых престижных дизайнерских конкурсов Innovation and Design Awards 2017, который проходил в Мадриде.

Летиция, которую многие считают иконой стиля, выбрала стильную кружевную блузу от известного бренда Zara. Испанская королева дополнила образ стильными черными брюками и обувью на каблуках.

При этом муж Летиции, король Филипп появился на мероприятии в классическом сером костюме в полоску и с ярким галстуком.

Пресса отмечает, что Летиция часто выбирает очень демократичные наряды. Недорогие вещи она умело сочетает с брендовыми.

Джерело: 24 канал