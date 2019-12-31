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    Шоу-биз

    В Киеве появился сказочный мурал с символом 2020 года (фото)

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    <p>В лапах крысы целый мир со сказочной зимой</p> <p>Фото: Виталий Гидеван, Facebook</p> - В Киеве появился сказочный мурал с символом 2020 года (фото)

    В лапах крысы целый мир со сказочной зимой

    Фото: Виталий Гидеван, Facebook

    Художник подарил киевлянам новогодний мурал

    На Набережной Днепра в Киеве появился мурал, на котором изображен символ 2020 - белая крыса. Автор мурала - киевский художник Виталий Гидеван. На своей странице в Facebook он разместил фото своего творения.

    «Символ 2020 - крыса. В его кавычках целый мир с настоящей сказочной зимой ... В новом году желаю каждому вдохновение на добрые дела и держите мир прочно в своих руках »- написал Гидеван в заметке с фото.

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    В Киеве появился сказочный мурал с символом 2020 года (фото)
    В Киеве появился сказочный мурал с символом 2020 года (фото)

    Мурал находится на стене Набережной между мостом Метро и мостом Патона, на расстоянии 100 м от станции метро «Днипро».

     

    искусство мурал новости
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