В Киеве появился сказочный мурал с символом 2020 года (фото)



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В лапах крысы целый мир со сказочной зимой Фото: Виталий Гидеван, Facebook

Художник подарил киевлянам новогодний мурал

На Набережной Днепра в Киеве появился мурал, на котором изображен символ 2020 - белая крыса. Автор мурала - киевский художник Виталий Гидеван. На своей странице в Facebook он разместил фото своего творения.

«Символ 2020 - крыса. В его кавычках целый мир с настоящей сказочной зимой ... В новом году желаю каждому вдохновение на добрые дела и держите мир прочно в своих руках »- написал Гидеван в заметке с фото.

Мурал находится на стене Набережной между мостом Метро и мостом Патона, на расстоянии 100 м от станции метро «Днипро».