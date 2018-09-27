Художник показал, как выглядели бы принцессы, будь они главными злодейками известных фильмов ужасов
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Бензопила, кровь и Фредди Крюгер - все это вы увидите не только в ужастиках, но и на картинах Андрея Тарусова
В последнее время принцессы Диснея меняют свои образы как перчатки.
В этот раз талантливый художник Андрей Тарусов представил их в роли самых жестоких маньяков из фильмов ужасов. Для этих милых леди это весьма необычные, но очень любопытные перемены.
Кто бы мог подумать, что милая Жасмин так гармонично будет смотреться с бензопилой в руках. Предлагаем вам взглянуть на этих ужасных красоток. Но детей лучше от экранов убрать.
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Джерело: twizz.ru