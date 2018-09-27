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    Художник показал, как выглядели бы принцессы, будь они главными злодейками известных фильмов ужасов

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    Художник показал, как выглядели бы принцессы, будь они главными злодейками известных фильмов ужасов

    Бензопила, кровь и Фредди Крюгер - все это вы увидите не только в ужастиках, но и на картинах Андрея Тарусова

    В последнее время принцессы Диснея меняют свои образы как перчатки.

    В этот раз талантливый художник Андрей Тарусов представил их в роли самых жестоких маньяков из фильмов ужасов. Для этих милых леди это весьма необычные, но очень любопытные перемены.

    Кто бы мог подумать, что милая Жасмин так гармонично будет смотреться с бензопилой в руках. Предлагаем вам взглянуть на этих ужасных красоток. Но детей лучше от экранов убрать.

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    Белоснежка — кукла Билли, «Пила»
    Аврора — Фредди Крюгер, «Кошмар на улице Вязов»
    Белль — Ганнибал Лектер, «Молчание ягнят»
    Мулан — Джейсон Вурхиз, «Пятница 13-е»
    Мерида — Чаки, «Детская игра»
    Золушка — Майкл Майерс, «Хэллоуин»
    Ариэль — Пеннивайз, «Оно»
    Эльза — Пинхед, «Восставший из ада»
    Покахонтас — Кэрри, «Телекинез»
    Рапунцель — Садако Ямамура, «Звонок»
    Тиана — Призрачное лицо, «Крик»
    Жасмин — Кожаное лицо, «Техасская резня бензопилой»

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    Джерело: twizz.ru

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