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    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото

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    Изменение интерьера - Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Изменение интерьера

    31-летняя Челси Диксон и ее муж Роберт Бюлер спонтанно решили вложиться в столь рискованную покупку в 2015 году — всего через три дня после рождения сына

     Челси наткнулась на каталог, когда лежала в роддоме, и присоединилась к аукциону. Супругам потребовались деньги, энтузиазм и собственные умения, чтобы три года спустя понять, что ничуть не прогадали.

    Особняк в викторианском стиле, находящийся в Южном Лондоне, 30 лет стоял без ремонта. Стены и потолки отсырели, а часть дома служила наркопритоном.

    «Раньше там проживало много людей. Выглядело всё просто отвратительно. Одна из комнат наверху служила наркопритоном. Наркотики валялись по всему полу», – говорит Челси Диксон, хозяйка дома.

    Но супругов это не испугало. Челси и Роберт, которые познакомились в архитектурной школе, сразу увидели в нем потенциал. Новоиспеченные хозяева с энтузиазмом сами принялись за ремонт, используя свой профессиональный опыт. Они вынесли все подчистую, оставив только голые стены, с которых сняли даже штукатурку, чтобы создать поистине волшебный дом.

    В грязном и запущенном особняке с темными комнатами появились огромная светлая гостиная, винный погреб и пять просторных спален.

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    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото
    Семейная пара показала, как из обычного особняка сделать дом мечты: вдохновляющие фото

    Первый этаж они превратили в открытое многофункциональное пространство, где нет перегородок, но есть, например, зоны для чтения и приготовления еды.

    Джерело: segodnya.ua

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