Худшие наряды с красной дорожки «Золотого глобуса» (фото)



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Звезды долго готовились к церемонии вручения «Золотого глобуса», но не у всех получилось выглядеть «на миллион»

Некоторые знаменитости серьезно прогадали с выбором нарядов

Главный модный провал на красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» провал произошел с Дженнифер Лопес. Платье с пышным бантом певицы стало предметом для шуток в сети.

Не отстала от коллеги по шоу-бизнесу Тейлор Свифт, которая выбрала платье с насыщенным цветочным принтом и длинным шлейфом. В этом наряде знаменитая блондинка выглядела очень странно. Рене Зеллвегер надела шелковое бледно-голубое платье Armani. Наряд подчеркнул худобу актрисы, но придал ей чрезмерно изможденный вид.

Шелк подвел и Сиенну Миллер. Лимонный оттенок платья хорошо дополнил ее цвет волос, но наряд добавил лишних объемов в талии.

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