  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Худшие наряды с красной дорожки «Золотого глобуса» (фото)

    • Розсилка
    <p>Звезды долго готовились к церемонии вручения &laquo;Золотого глобуса&raquo;, но не у всех получилось выглядеть &laquo;на миллион&raquo;</p> <div></div> - Худшие наряды с красной дорожки «Золотого глобуса» (фото)

    Звезды долго готовились к церемонии вручения «Золотого глобуса», но не у всех получилось выглядеть «на миллион»

    Некоторые знаменитости серьезно прогадали с выбором нарядов

    Главный модный провал на красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» провал произошел с Дженнифер Лопес. Платье с пышным бантом певицы стало предметом для шуток в сети.

    Не отстала от коллеги по шоу-бизнесу Тейлор Свифт, которая выбрала платье с насыщенным цветочным принтом и длинным шлейфом. В этом наряде знаменитая блондинка выглядела очень странно. Рене Зеллвегер надела шелковое бледно-голубое платье Armani. Наряд подчеркнул худобу актрисы, но придал ей чрезмерно изможденный вид.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Худшие наряды с красной дорожки «Золотого глобуса» (фото)
    Худшие наряды с красной дорожки «Золотого глобуса» (фото)
    Худшие наряды с красной дорожки «Золотого глобуса» (фото)
    Худшие наряды с красной дорожки «Золотого глобуса» (фото)
    Худшие наряды с красной дорожки «Золотого глобуса» (фото)
    Худшие наряды с красной дорожки «Золотого глобуса» (фото)

    Шелк подвел и Сиенну Миллер. Лимонный оттенок платья хорошо дополнил ее цвет волос, но наряд добавил лишних объемов в талии.

     Читайте также: Олег Винник и Александр Пономарев записали колядку к Рождеству
    знаменитости Золотой глобус Дженнифер Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ