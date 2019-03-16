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    Instagram мешает французам нормально жить

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    Instagram мешает французам нормально жить
    instagram.com/reginesemaan

    Жители Парижа потребовали огородить свою улицу, чтобы к ним не наведывались ежедневно пользователи Instagram

    Парижская улица Rue Crémieux очень популярна в Instagram: дома с яркой пастелью, старая мостовая и отсутствие автомобилей создают уникальную атмосферу, которую очень хочется сфотографировать. 

    Хэштег этого места в инстаграме сейчас насчитывает больше 31 тысячи изображений, это самая популярная улица в Европе.

    Но известность этого рая для позирования играет с жителями улицы злую шутку. Туристы, блогеры и другие люди блокируют двери, кричат по вечерам и праздникам, оставляют мусор. 

    Для них живущие здесь – просто помеха, которой можно пренебречь. Именно поэтому на этой неделе ассоциация жителей улицы потребовала у властей Парижа закрывать Rue Crémieux в выходные и по вечерам для защиты их частной жизни.

    Такая практика не нова для города. Многие пешеходные улицы Парижа имеют установленные ворота и заборы с двух сторон. Даже на Rue Crémieux были такие, пока власти города не выкупили улицу у частного лица. 

    Сейчас власти взяли срок до лета для того, чтобы разработать устраивающее всех решение. Возможно, соглашение между жителями и туристами будет найдено и другим способом.

    Иронично то, что Rue Crémieux стала символом Парижского шарма, не являясь при этом типичной улицей города. 

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    Instagram мешает французам нормально жить
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    Современный ее вид на самом деле был создан не так давно. Впервые идея с яркими цветами воплотилась только в 1996 году. Но это никак не влияет на приток лайков.

    Джерело: www.citylab.com

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