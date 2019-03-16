Instagram мешает французам нормально жить



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Жители Парижа потребовали огородить свою улицу, чтобы к ним не наведывались ежедневно пользователи Instagram

Парижская улица Rue Crémieux очень популярна в Instagram: дома с яркой пастелью, старая мостовая и отсутствие автомобилей создают уникальную атмосферу, которую очень хочется сфотографировать.

Хэштег этого места в инстаграме сейчас насчитывает больше 31 тысячи изображений, это самая популярная улица в Европе.

Но известность этого рая для позирования играет с жителями улицы злую шутку. Туристы, блогеры и другие люди блокируют двери, кричат по вечерам и праздникам, оставляют мусор.

Для них живущие здесь – просто помеха, которой можно пренебречь. Именно поэтому на этой неделе ассоциация жителей улицы потребовала у властей Парижа закрывать Rue Crémieux в выходные и по вечерам для защиты их частной жизни.

Такая практика не нова для города. Многие пешеходные улицы Парижа имеют установленные ворота и заборы с двух сторон. Даже на Rue Crémieux были такие, пока власти города не выкупили улицу у частного лица.

Сейчас власти взяли срок до лета для того, чтобы разработать устраивающее всех решение. Возможно, соглашение между жителями и туристами будет найдено и другим способом.

Иронично то, что Rue Crémieux стала символом Парижского шарма, не являясь при этом типичной улицей города.

Современный ее вид на самом деле был создан не так давно. Впервые идея с яркими цветами воплотилась только в 1996 году. Но это никак не влияет на приток лайков.

Джерело: www.citylab.com