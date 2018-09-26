Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность



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Перешагнув порог этого заведения, посетители оказываются в рисованной реальности, словно герои комиксов

Каждая деталь интерьера – от стен и полов до мебели и посуды – выглядит, как элемент анимационной истории.

Кафе называется Yeonnam-dong 239-20 и находится в районе Йоннам-донг в Сеуле. Дизайнеры, работавшие над внутренней отделкой, вдохновились популярным корейским телесериалом «W», где главные герои могут пересекаться лишь в фантастическом мире веб-комикса.

Это небольшое, уютное заведение открыли в июле 2017 года. Многие поклонники иллюстраций, комиксов или мест, которые невозможно представить наяву, уже оценили его интерьер и активно делятся своими фотографиями в Instagram.

Ну а мы решили показать лучшие снимки пользователей соцсети, которые там побывали, и увидели все собственными глазами.

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Джерело: cameralabs.org