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    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность

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    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность

    Перешагнув порог этого заведения, посетители оказываются в рисованной реальности, словно герои комиксов

    Каждая деталь интерьера – от стен и полов до мебели и посуды – выглядит, как элемент анимационной истории.

    Кафе называется Yeonnam-dong 239-20 и находится в районе Йоннам-донг в Сеуле. Дизайнеры, работавшие над внутренней отделкой, вдохновились популярным корейским телесериалом «W», где главные герои могут пересекаться лишь в фантастическом мире веб-комикса.

    Это небольшое, уютное заведение открыли в июле 2017 года. Многие поклонники иллюстраций, комиксов или мест, которые невозможно представить наяву, уже оценили его интерьер и активно делятся своими фотографиями в Instagram.

    Ну а мы решили показать лучшие снимки пользователей соцсети, которые там побывали, и увидели все собственными глазами.

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    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность
    Интерьер в стиле веб-комикса: В Сеуле появилось кафе, посетители которого попадают в нарисованную реальность

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    Джерело: cameralabs.org

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