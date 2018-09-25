Миниатюрное искусство: Художник создал копии мировых шедевров на головках спичек, фисташках и бабочках



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Турецкий художник использует подручные средства вместо холста

Весь мир, который мы не можем объять своим разумом и фантазией, состоит из тысяч, миллионов и миллиардов микрочастиц и крошечных деталей, которые и образуют всё то, что мы так любим и ценим в природе и мироздании в принципе.

Умение видеть эти мелочи, акцентировать на них внимание, создавать с их помощью нечто новое и невообразимо прекрасное – то, чему посвятил свою жизнь турецкий художник Хасан Кале.

По словам самого Хасана, он с раннего детства увлекался рисованием, но жил в такие периоды, когда материалы для него было крайне сложно достать, а потому на тот момент юный художник выходил из положения так, как только мог, превращая подручные средства в свои холсты. Он творил и продолжает творить на самых невообразимых и трудных материалах, отойдя от привычного понимания картин, вместо этого вооружившись инструментами и лупой для того, чтобы создать свой маленький, мимолётный микро-шедевр.

Основой для его работ может служить всё, что угодно, начиная от крышечки из-под Кока-Колы и заканчивая кусочком молочного шоколада, отломившегося не так, как хотелось бы. Чтобы нарисовать одну работу у художника уходит не просто множество часов, но и несколько дней, а порой целые недели, чтобы с особой тщательностью и вниманием отобразить каждую деталь и каждый штрих. Это своего рода удивительная, почти что ювелирная работа, когда на тыквенном семечке с помощью крошечных кистей проявляется американская Статуя Свободы, а на крыльях бабочки – целый город, крыши домов которого сияют сусальным золотом.







Джерело: Культурология