Ирина Федишин впервые приготовила пиццу

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instagram.com/irynafedyshyn

Процесс и результат кулинарного творения звезда опубликовала в Instagram

На фотографиях знаменитость в ярком фартуке и месит тесто, и выкладывает ингредиенты, и даже самостоятельно ставит пиццу в печь.

«Впервые готовила пиццу. Я не хвастаюсь, но реально получилось очень вкусно. Команда похвалила, а может были просто очень голодны. А может просто шеф-повар заведения помогал. Но как это круто, когда все сделано с любовью», – подписала серию фото знаменитость.

Фанаты Федишин засыпали звезду комплиментами. «Красивая, умная и еще и готовит», «Ира, ты супер», «Не женщина, а чудо», – писали в комментариях восторженные поклонники.