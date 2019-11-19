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    Полякова на кладбище. Королева ночи представила новый клип

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    Полякова на кладбище. Королева ночи представила новый клип

    Королева ночи выпустила клип на танцевальную песню в стилистике 90-х «Эй, секундочку»

    Украинская певица Оля Полякова презентовала клип на песню «Эй, секундочку». Видео опубликовано на официальном YouTube-канале артистки.

    Режиссерами клипа выступили Дима Манифест и Дмитрий Шмурак, известные поклонникам певицы по видеоработам «Бывший» и «Королева ночи».

    Автором нового танцевально-романтического хита на стыке 80 и 90-х стал Дмитрий Сысоев, который также подарил музыкальному миру трек «Лед тронулся».

    Впервые сингл «Эй, секундочку» прозвучал перед 35-тысячной публикой во время масштабного концерта Оли Поляковой на «Арена Львов».

    В клипе Оля Полякова предстает в различных образах, заставляя танцевать всех, кто находится рядом и даже мертвых. Певица устроила танцы прямо в роддоме, стала участницей порно сцены и даже заставила танцевать зомби, которые выползли из могил и пустились в пляс.

    «Эта история разочарованной в любви девушки, которая задержалась на дискотеке и потеряла счет во времени, приобрела неожиданную экранизацию танцевального хаос муви с элементами хоррора», -  так характеризуют новую видеоработу ее авторы.

    певица кладбище история Оля Полякова
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