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    Фото

    Ирина Шейк позирует на фоне айсбергов: рекламная кампания Falconeri

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    Ирина Шейк позирует на фоне айсбергов: рекламная кампания Falconeri
    vogue.ua

    Бренд Falconeri представил рекламную кампанию новой осенне-зимней коллекции

    Супермодель Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании итальянского бренда Falconeri сезона осень-зима 2019/2020. 

    Съемка коллекции прошла в заснеженной Исландии на фоне величественных ледников и впечатляющих пейзажей с гейзерами и вулканами. 

    Фотографом нового кампейна стал Джампаоло Сгура, а  Вивиана Вольпичелла – стилистом съемки.

    Итальянский бренд Falconeri специализируется на выпуске кашемировых изделий, используя натуральные материалы при пошиве и проявляя уважение к окружающей среде. 

    Ирина Шейк позировала в уютных oversize-водолазках, объемных кашемировых свитерах, вязаных кардиганах и пальто свободного кроя. 

    Цветовой палитрой коллекции стали оттенки красного, нюдового и оливково-зеленого.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Напомним, в начале октября Falconeri запустил программу по переработке кашемира, принять участие в которой могут клиенты итальянского бренда.

    Джерело: vogue.ua

    знаменитости мода и красота фотография искусство
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