Ирина Шейк позирует на фоне айсбергов: рекламная кампания Falconeri



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vogue.ua

Бренд Falconeri представил рекламную кампанию новой осенне-зимней коллекции

Супермодель Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании итальянского бренда Falconeri сезона осень-зима 2019/2020.

Съемка коллекции прошла в заснеженной Исландии на фоне величественных ледников и впечатляющих пейзажей с гейзерами и вулканами.

Фотографом нового кампейна стал Джампаоло Сгура, а Вивиана Вольпичелла – стилистом съемки.

Итальянский бренд Falconeri специализируется на выпуске кашемировых изделий, используя натуральные материалы при пошиве и проявляя уважение к окружающей среде.

Ирина Шейк позировала в уютных oversize-водолазках, объемных кашемировых свитерах, вязаных кардиганах и пальто свободного кроя.

Цветовой палитрой коллекции стали оттенки красного, нюдового и оливково-зеленого.

Напомним, в начале октября Falconeri запустил программу по переработке кашемира, принять участие в которой могут клиенты итальянского бренда.

Джерело: vogue.ua