Испанцы воссоздали утраченные картины Ван Гога и Вермеера с помощью 3D-сканеров

О процессе реконструкции полотен сняли документальный сериал

Телеканал Sky Arts показал первую серию документального сериала Mystery of the Lost Paintings, которая посвящена истории утраченных шедевров мировой живописи. В первом эпизоде показали кропотливую работу по воссозданию картин легендарных художников с помощью новейших технологий, пишет Artnet. Имея в распоряжении лишь



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Кропотливая работа над полотнами легендарных художников

О процессе реконструкции полотен сняли документальный сериал

Телеканал Sky Arts показал первую серию документального сериала Mystery of the Lost Paintings, которая посвящена истории утраченных шедевров мировой живописи. В первом эпизоде показали кропотливую работу по воссозданию картин легендарных художников с помощью новейших технологий, пишет Artnet.

Имея в распоряжении лишь справочные материалы, наброски и немногочисленные фотографии утраченных картин Винсента Ван Гога, Яна Вермеера и Клода Моне, специалисты испанской компании Factum Arte .сумели воспроизвести их работы в малейших деталях.

Для этого сотрудники компании, в частности, использовали 3D-сканеры, изначально разработанные для медицинских целей. В Factum Arte уверяют, что копии полотен максимально точны и учитывают в том числе направление мазков и штрихов, характерных для каждого художника, а также цветовую гамму, которую тот или иной автор использовал при написании картины.

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Джерело: Bird In Flight