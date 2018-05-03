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    Испанцы воссоздали утраченные картины Ван Гога и Вермеера с помощью 3D-сканеров

    О процессе реконструкции полотен сняли документальный сериал
    Телеканал Sky Arts показал первую серию документального сериала Mystery of the Lost Paintings, которая посвящена  истории утраченных шедевров мировой живописи. В первом эпизоде показали кропотливую работу по воссозданию картин легендарных художников с помощью новейших технологий, пишет Artnet. Имея в распоряжении лишь
    • Сьогодні, 16:52
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    Кропотливая работа над полотнами легендарных художников
    Кропотливая работа над полотнами легендарных художников

    О процессе реконструкции полотен сняли документальный сериал

    Телеканал Sky Arts показал первую серию документального сериала Mystery of the Lost Paintings, которая посвящена  истории утраченных шедевров мировой живописи. В первом эпизоде показали кропотливую работу по воссозданию картин легендарных художников с помощью новейших технологий, пишет Artnet.

    Имея в распоряжении лишь справочные материалы, наброски и немногочисленные фотографии утраченных картин Винсента Ван Гога, Яна Вермеера и Клода Моне, специалисты испанской компании Factum Arte .сумели воспроизвести их работы в малейших деталях.

    Для этого сотрудники компании, в частности, использовали 3D-сканеры, изначально разработанные для медицинских целей. В Factum Arte уверяют, что копии полотен максимально точны и учитывают в том числе направление мазков и штрихов, характерных для каждого художника, а также цветовую гамму, которую тот или иной автор использовал при написании картины.

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    Копия картины «Башня синих лошадей» Франца Марка
    Копия пейзажа Клода Моне «Водяные лилии»
    Копия одной из картин серии «Подсолнухи» Винсента Ван Гога

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    Джерело: Bird In Flight

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