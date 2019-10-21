Как молоды мы были. Екс-глава СБУ выставил в сети свои старые фотографии

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Коментароры отмечают, что в молодости Игорь Смешко был довольно симпатичным

На своей странице в Facebook Игорь Смешко опубликовал архивные фотографии. На фотографиях Смешко предстал в военной форме.

Окончил Киевское высшее зенитно-ракетное училище им. С.М.Кирова по специальности «военный инженер по радиотехнике», там же закончил адъюнктуру.

Окончил докторантуру в Военной академии противовоздушной обороны им. А.М.Василевського. Получил степень магистра государственного военного управления в Национальной академии обороны Украины, а также профессию юриста в КНУ им. Т.Г.Шевченко.

Прослушал курсы для руководителей в сфере национальной безопасности и разведки в Гарвардском университете (США), Стокгольме (Швеция) и Великобритании.

2003-2005 годы - председатель Службы Безопасности Украины и член СНБО. 2002-2003 - заместитель и первый заместитель председателя СНБО. К тому был военным атташе при посольствах Украины в Швейцарии и США, возглавлял Главное управление разведки при Министерстве обороны, был председателем и заместителем председателя Комитета по разведке при Президенте Украины, ответственным секретарем экспертной научного совета при Минобороны. В общем, находился на военной службе с 1972 до 2005 года, имеет звание генерал-полковника и Чрезвычайного и Полномочного Посла.

С 2009 года - председатель всеукраинской общественной организации «Сила и честь» и одноименной партии. С 2014 до 2015 года был советником Президента Украины.

В 2019 году кандитат в президенты Украины. По результатам выборов занял 6 место (6,04%).

На внеочередных парламентских выборах 2019 возглавил избирательный список партии Сила и честь. В итоги на выборах в ВРУ партия Сила и Честь не преодолела проходной барьер в 5%.