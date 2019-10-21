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    Украинка завоевала титул «Принцесса мира» (фото)

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    Украинка завоевала титул «Принцесса мира» (фото)
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    Теперь девочка готовится к конкурсу «Мини-мисс мира 2020»

    В международном конкурсе красоты «Принцесса мира 2019», который проходил в Турции, победила Валерия Воробьева - шестилетняя украинка из Херсона.

    Мама девочки Светлана Воробьева говорит, что в июне Лера получила гран-при в конкурсе «Принцесса Европы», который проходил в Коблево. После чего девочку пригласили на «Принцессу мира» в Кушадасы.

    В этом году в конкурсе с тридцатилетней историей принимали участие маленькие красотки из 35-ти стран.

    В Турции девочка с мамой провела две недели, во время которых нашла много друзей из разных стран мира.

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    Моделлингом Лера стала заниматься год назад. Все началось с дефиле в детском садике. А потом был конкурс «Принцесса Херсонщины», в котором девочка получила первое место.

    После победы в Турции Леру пригласили на конкурс «Мини-мисс мира 2020».

    Джерело: segodnya.ua

    конкурс фотография гран-при
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