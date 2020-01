Лукас снова вернется к работе над «Звездными Войнами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джордж Лукас будет отвечать за проработку сценария

Прославленный режиссер остался недоволен последними тремя фильмами

Судя по по реакции зрителей и критиков на последний фильм франшизы «Звездные Войны», боссы компании Disney намерены пересмотреть свой подход к созданию фильмов, кое-кто даже считает, что вполне возможно возвращение Джорджа Лукаса. Издание We Got This Covered сообщает о том, что компания Disney собирается привлечь режиссера к работе над следующим фильмом во вселенной Star Wars.

Стоит отметить, что информация пока официально не подтверждена и более того, Лукасу не планируют предлагать стать режиссером или продюсером, однако он вполне может направлять творческий процесс в нужное русло, чего так не хватало последним фильмам серии, которые хоть и были захватывающими с точки зрения спецэффектов, но не принесли в легендарную серию картин ничего нового.

Напомним, Джордж Лукас остался недоволен последними тремя фильмами «Звездные Войны», а на премьеру последней части он даже не пришел, проигнорировав приглашение.