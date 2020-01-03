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    Жизнь

    Лукас снова вернется к работе над «Звездными Войнами»

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    <p>Джордж Лукас будет отвечать за проработку сценария</p> <div></div> - Лукас снова вернется к работе над «Звездными Войнами»

    Джордж Лукас будет отвечать за проработку сценария

    Прославленный режиссер остался недоволен последними тремя фильмами

    Судя по по реакции зрителей и критиков на последний фильм франшизы «Звездные Войны», боссы компании Disney намерены пересмотреть свой подход к созданию фильмов, кое-кто даже считает, что вполне возможно возвращение Джорджа Лукаса. Издание We Got This Covered сообщает о том, что компания Disney собирается привлечь режиссера к работе над следующим фильмом во вселенной Star Wars.

    Стоит отметить, что информация пока официально не подтверждена и более того, Лукасу не планируют предлагать стать режиссером или продюсером, однако он вполне может направлять творческий процесс в нужное русло, чего так не хватало последним фильмам серии, которые хоть и были захватывающими с точки зрения спецэффектов, но не принесли в легендарную серию картин ничего нового.

    Напомним, Джордж Лукас остался недоволен последними тремя фильмами «Звездные Войны», а на премьеру последней части он даже не пришел, проигнорировав приглашение.

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