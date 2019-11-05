Как выглядел бы отпуск вместе с домашним животным? Фотопроект



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washingtonpost.com

Если вам приходилось путешествовать со своими домашними питомцами или же вы только размышляли о такой возможности, вероятно, вы не станете спорить о том, что поездка со зверьем куда-либо обрастает приличным количеством дополнительных забот и стресса

Отправиться на поиски приключений со своим четвероногим другом могут только самые смелые и отчаянно влюбленные в своих животных люди. Взять питомца с собой за границу и пролететь с ним полсвета отважатся вообще единицы.

Зато никто не запрещает сделать несколько безумных снимков, доказывающих, будто вы — один из таких смельчаков. С помощью фотошопа, конечно же.

Нью-йоркский фотограф Джим Линд решил, что хочет приобщить своих кошек ко всему, что они с женой предпринимают.

Так родилась невероятно забавная и сюрреалистическая серия фотографий Family Vacation. На этих снимках их хвостатые любимцы вместе с ними участвуют в «лунной прогулке» в Новой Зеландии, поднимаются в горы в Монтане, лепят снеговика в Исландии, отправляются на поиски подводных приключений и даже отрываются на полную катушку на культовом Burning Man.

Линд говорит, что основная сложность, возникшая в процессе создания этих кадров, — это категорическое нежелание кошек надевать костюмы. Фотограф признался, что его любимые питомцы — отвратительнейшие модели, которые ни за что не хотели наряжаться, убегали, кусались и царапались. Но, похоже, Джим был настроен решительно.

Джерело: washingtonpost.com