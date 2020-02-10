Cамая молодая миллиардерша показала свои пикантные фото, которые сделал возлюбленный
22-летняя Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт все больше времени проводят вместе
Фото: instagram.com/kyliejenner/
Звезда реалити-шоу в порыве ностальгии опубликовала снимки, которые сделал ее экс-бойфренд
22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер опубликовала фотографии, сделанные для сентябрьского номера журнала Playboy. Брюнетка позирует в прозрачном наряде, который подчеркивает все изгибы ее соблазнительной фигуры.
Модель принимала сексуальные позы, лежа на траве. В объективе бывшего бойфренда звезда смотрелась особенно притягательно.
Фото: instagram.com/kyliejenner/
Инсайдеры сообщают, что родители двухлетней Сторми стали часто видеться. «Конечно, еще рано говорить, что они снова официально вместе, но, тем не менее, они счастливы», - цитирует Daily Mail слова источника, приближенного к паре.
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