Cамая молодая миллиардерша показала свои пикантные фото, которые сделал возлюбленный



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22-летняя Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт все больше времени проводят вместе Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу в порыве ностальгии опубликовала снимки, которые сделал ее экс-бойфренд

22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер опубликовала фотографии, сделанные для сентябрьского номера журнала Playboy. Брюнетка позирует в прозрачном наряде, который подчеркивает все изгибы ее соблазнительной фигуры.

Модель принимала сексуальные позы, лежа на траве. В объективе бывшего бойфренда звезда смотрелась особенно притягательно.

Инсайдеры сообщают, что родители двухлетней Сторми стали часто видеться. «Конечно, еще рано говорить, что они снова официально вместе, но, тем не менее, они счастливы», - цитирует Daily Mail слова источника, приближенного к паре.