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    Шоу-биз

    Мега концерт Олега Винника в столичном Дворце спорта покажут по ТВ

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    <p>Олег Винник соберет страну у экранов телевизоров</p> <div></div> - Мега концерт Олега Винника в столичном Дворце спорта покажут по ТВ

    Олег Винник соберет страну у экранов телевизоров

    Артист приготовил предновогодний подарок своим поклонникам

    Грандиозное шоу Олега Винника, которое 21 ноября прогремело в столичном Дворце спорта, придет в каждый дом и подарит праздник миллионам украинцев. В преддверии Нового года телеканал «Украина» покажет концерт, уже вошедший в историю, ведь до сегодняшнего дня подобные концертные шоу не реализовывались в нашей стране и подняли планку до категории мирового уровня сценического и режиссерского перформанса.

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    Мега концерт Олега Винника в столичном Дворце спорта покажут по ТВ
    Мега концерт Олега Винника в столичном Дворце спорта покажут по ТВ
    Мега концерт Олега Винника в столичном Дворце спорта покажут по ТВ
    Мега концерт Олега Винника в столичном Дворце спорта покажут по ТВ
    Мега концерт Олега Винника в столичном Дворце спорта покажут по ТВ

    18 камер запечатлели самые яркие моменты шоу с высокотехнологическим светом и звуком, ультрасовременным сценическим дизайном. Телезрители увидят 8 разных сценических рисунков, задуманных режиссером Катей Царик и реализованных благодаря смене положения световых и экранных конструкций. А также услышат порядка 25 душевных, лирических и драйвовых рок-н-рольных композиций автора и исполнителя Олега Винника.

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