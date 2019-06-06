Приянка Чопра снялась в стильной фотосессии для глянца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

36-летняя Приянка Чопра приняла участие в чарующей фотосессии для издания InStyle

В ходе беседы с журналистом рассказала о том, как относится к критике их с мужем отношений, которая не смолкла даже после регистрации брака.

В декабре прошлого года 36-летняя Приянка Чопра и 26-летний Ник Джонас сыграли свадьбу, которая в течение недели гремела на двух разных континентах. Но несмотря на то, что пара узаконила отношения, многие все еще отказываются верить в искренность их чувств, используя в качестве аргумента 10-летнюю разницу в возрасте. «Люди насмехались над этим и продолжают это делать. И я искренне удивляюсь, поскольку стоит перевернуть ситуацию и сделать мужчину старше, как всем становится плевать. Более того, такую разницу общество одобряет», — заявила Чопра.

Актриса рассказала, что журналисты даже писали статьи, в которых пытались доказать, что их с Ником любовь просто выдумка. «Ник, Джо, Софи, его и мои родители строчили гневные сообщения, потому что они были в ярости», — рассказала Приянка. Автору статьи в итоге пришлось извиниться, но после этого случая звезда решила больше не придавать значения подобным ситуациям. «Комментировать какую-то глупость, значит признавать ее важной», — рассудила актриса.

Джерело: popcornnews