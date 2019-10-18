Киев аномальный: в столице массово расцветают деревья



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В Киеве на Бульваре Верховного Совета расцвели сакуры

С 12 октября и по настоящее время продолжается «бабье лето», и за это время уже два раза синоптики устанавливали температурный рекорд.

Так, в воскресенье, 13 октября, термометр зафиксировал 23.8 С, а это выше температурного максимума 2014 года.

В тот же день средняя температура воздуха побила рекорд, установленный 139 лет назад. Тогда термометр показал 16,6 С.

Это вероятно и стало одной из причин, почему сакура расцвела именно в середине осени. Ведь, как известно, период цветения японской вишни приходится на апрель-май, и никак не на осень.

Пока есть возможность, жители столицы могут насладиться цветом сакуры и сделать несколько снимков на бульваре Верховной Рады.

Джерело: kiev.informator.ua