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    Киев аномальный: в столице массово расцветают деревья

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    Киев аномальный: в столице массово расцветают деревья
    kiev.informator.ua

    В Киеве на Бульваре Верховного Совета расцвели сакуры

    С 12 октября и по настоящее время продолжается «бабье лето», и за это время уже два раза синоптики устанавливали температурный рекорд. 

    Так, в воскресенье, 13 октября, термометр зафиксировал 23.8 С, а это выше температурного максимума 2014 года. 

    В тот же день средняя температура воздуха побила рекорд, установленный 139 лет назад. Тогда термометр показал 16,6 С.

    Это вероятно и стало одной из причин, почему сакура расцвела именно в середине осени. Ведь, как известно, период цветения японской вишни приходится на апрель-май, и никак не на осень.

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    kiev.informator.ua
    kiev.informator.ua
    kiev.informator.ua
    kiev.informator.ua
    kiev.informator.ua

    Пока есть возможность, жители столицы могут насладиться цветом сакуры и сделать несколько снимков на бульваре Верховной Рады.

    Джерело: kiev.informator.ua

    фотография Киев
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