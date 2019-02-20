Инсайдеры называли имя актера, который может стать новым Бэтменом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кто же стал фаворитом руководства кинокомпании?

Пока фанаты активно обсуждают кандидатуру Роберта Паттинсона на роль молодого Брюса Уэйна, студия Warner Bros., по сообщениям портала RevengeOfTheFans, приступила к предварительным переговорам с Арми Хаммером. Анонимные источники утверждают, что актер стал фаворитом не только букмекерских контор, но и руководства студии DC.

Кандидатура Арми Хаммера многим кажется подходящей хотя бы потому, что именно он должен был сыграть Бэтмена в «Лиге справедливости» Джорджа Миллера. Проект был отменен, но актер все еще может примерить на себя супергеройский костюм. У Хаммера есть опыт съемок в экшн-фильмах, он достаточно молод, чтобы подписать контракт на несколько фильмов вперед, и достаточно популярен, чтобы привлечь аудиторию. Однако безоговорочно верить инсайдерам портала RevengeOfTheFans нельзя, ведь их информацию опровергло издание The Wrap, чьи источники утверждают, что студия ищет актера даже моложе Арми, которому 32 года. Стоит отметить, они не раз сообщали достоверную информацию, которая позже подтверждалась.

Режиссер фильма Мэтт Ривз подчеркнул в одном из интервью, что новый Бэтмен покажет себя в первую очередь как детектив, а не экшн-герой, и его образ будет далек от образов Бена Аффлека и Кристиана Бэйла. Кто в итоге сыграет культового персонажа комиксов, станет ясно совсем скоро, ведь съемочный процесс должен стартовать уже в этом году.

Джерело: popcornnews