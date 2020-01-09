Китайская компания разработала роботизированного кота-официанта (фото)



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Если посетитель долго не берет свой заказ, BellaBot начнет на него сердито мяукать

Кота-официант был презентован на выставке потребительской электроники CES 2020.

Выставка CES считается окном в мир изобретений, которые изменят нашу жизнь на будущие годы. Поэтому на ней ожидаемо представляют новые компьютеры, смартфоны, телевизоры и мониторы.

На CES 2020 также привезли много роботов и при создании некоторых из них инженеры дали волю своему креативу.

Кота-официанта снабжено четырьмя подносами, каждый из которых выдерживает до 10 кг нагрузки, системами автономной навигации, а также сенсорным дисплеем, через который аппарат получает команды, отмечается на официальном сайте мероприятия.

Новинка получила название BellaBot. Отмечается, что во время доставки заказа робот показывает на дисплее изображение кота в стиле аниме, а при приближении к столу он «мяукает».

Кроме того, верхняя поверхность BellaBot оснащена сенсорами, способными фиксировать прикосновения. К примеру, кота-официанта можно погладить.

Джерело: gizmodo.com.au