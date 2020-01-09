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    Китайская компания разработала роботизированного кота-официанта (фото)

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    Китайская компания разработала роботизированного кота-официанта (фото)

    Если посетитель долго не берет свой заказ, BellaBot начнет на него сердито мяукать

    Кота-официант был презентован на выставке потребительской электроники CES 2020.

    Выставка CES считается окном в мир изобретений, которые изменят нашу жизнь на будущие годы. Поэтому на ней ожидаемо представляют новые компьютеры, смартфоны, телевизоры и мониторы.

    На CES 2020 также привезли много роботов и при создании некоторых из них инженеры дали волю своему креативу.

    Кота-официанта снабжено четырьмя подносами, каждый из которых выдерживает до 10 кг нагрузки, системами автономной навигации, а также сенсорным дисплеем, через который аппарат получает команды, отмечается на официальном сайте мероприятия.

    Новинка получила название BellaBot. Отмечается, что во время доставки заказа робот показывает на дисплее изображение кота в стиле аниме, а при приближении к столу он «мяукает».

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    на весь екран згорнути
    Китайская компания разработала роботизированного кота-официанта (фото)
    Китайская компания разработала роботизированного кота-официанта (фото)
    Китайская компания разработала роботизированного кота-официанта (фото)

    Кроме того, верхняя поверхность BellaBot оснащена сенсорами, способными фиксировать прикосновения. К примеру, кота-официанта можно погладить.

    Джерело: gizmodo.com.au

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