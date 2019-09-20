Когда усердно читаешь законы: зе-депутат уснул на заседании Верховной Рады

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Пользователи сети бурно отреагировали на отдыхающего «слугу народа»

Журналисты зафиксировали народного депутата от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Алексея Устенко, который уснул прямо в сессионном зале Верховной Рады.

На снимке видно, как молодой народный депутат Устенко облокотился на свой локоть и прилет прямо на рабочем месте.

Снимок разместил на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

facebook.com/yan.dobronosov

«Устал», - так прокомментировал фотографию Ян Доброносов.

Алексей Устенко окончил факультет международной экономики и менеджмента Киевского национального экономического университета и факультет международной бизнес-экономики в London City University.

С 2016 года занимает должность председателя инвестиционного направления ООО «Агродженерейшн». Эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора. Основатель ряда аграрных предприятий: ООО «Агроголден», ООО «Агротрейд Ленд», ООО «Агро Трейдинг Киев», ООО «Агронижин», ООО «Дубровицкий Агропродукт», ООО «Рина-Агро».

Координатор Гарвардского клуба в Украине. Был ли помощником-консультантом депутата Верховной Рады 8 созыва от ВО «Батькивщина» Валерия Дубиля на общественных началах.

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии «Слуга народа» номером 86 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции. Член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.