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    «Ангелы» Victoria's Secret сверкают перед объективом в сексуальных новинках бренда

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    «Ангелы» Victoria's Secret сверкают перед объективом в сексуальных новинках бренда
    instagram.com/victoriassecret

    Самые знаменитые модели мира, «ангелы» известной бельевой марки Victoria's Secret, готовы поражать своей стройностью, харизматичностью и сексуальностью

    На официальной странице одной из самых известных бельевых марок в Instagram появились не по-осеннему жаркие снимки моделей, которые являются членами команды «ангелов» Victoria's Secret.

    Представители марки подготовили новую коллекцию, в которой Эльза Хоск, Кэндис Свейнпол, Барбара Палвин и другие модели сверкали перед объективом в соблазнительных новинках.

    В преддверии зимнего сезона руководители марки позаботились об удобном и сексуальном домашнем наряде для своих поклонниц, а также о красивых комплектах белья. Так, на студийных фото стройная шведка Эльза Хоск предстала в соблазнительном бледно-розовом бюстгальтере в стиле кроп-топа и трусиках с высокой талией, что подчеркнуло ее длинные ноги. 

    Ее коллега Кэндис Свейнпол предпочла крошечный комплект цвета фуксия с деликатным жабо на трусиках.

    Новоиспеченная «ангельская» красавица Барбара Палвин позировала перед камерой в белье бежевого цвета, декорированном изящным кружевом.

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    instagram.com/victoriassecret
    instagram.com/victoriassecret
    instagram.com/victoriassecret
    instagram.com/victoriassecret
    instagram.com/victoriassecret
    instagram.com/victoriassecret
    instagram.com/victoriassecret
    instagram.com/victoriassecret
    instagram.com/victoriassecret
    instagram.com/victoriassecret
    instagram.com/victoriassecret

    А вот Жозефин Скривер и Лаис Рибейро выбрали для съемки соблазнительные домашние пижамы из шелка в голубом и розовом цветах.


    Джерело: 24tv.ua

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