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    Ольга Куриленко поражает своих фанатов привлекательными кадрами

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    Ольга Куриленко поражает своих фанатов привлекательными кадрами
    buro247.ru

    Ольга Куриленко засветила упругий пресс и ягодицы

    Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко поражает своих фанатов привлекательными кадрами.

    На фото звезда откровенно демонстрирует свои сексуальные стройные формы.
    Несмотря на то, что лето закончилось, знаменитости не перестают хвастаться яркими снимками с отдыха.

    Ольга Куриленко стала одной из тех звезд, которые, кажется, любят бежать в теплые края от холодных осенних будней.

    Тем более, если отдых совместить с оздоровительными процедурами. Голливудская актриса украинского происхождения поделилась красивыми фотографиями на своей странице в Instagram.

    На фото стройная Ольга Куриленко появилась в спортивном костюме, состоявшем из топа и обтягивающих брюк.

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    instagram.com/olgakurylenkoofficial
    instagram.com/olgakurylenkoofficial

    Она красиво позировала на фоне моря, демонстрируя свой упругий пресс, а также обернулась к камере спиной, засветив красивые ягодицы.

    Джерело: 24tv.ua

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