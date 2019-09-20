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    Пришел в кроссовках Valentino на заседание Верховной Рады: кто такой Дмитрий Соломчук

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    Пришел в кроссовках Valentino на заседание Верховной Рады: кто такой Дмитрий Соломчук
    facebook.com/solomchuk.dmytro

    Заместитель главы фракции «Слуга народа» носит в Раду кроссовки больше чем за 14 тыс. гривен

    38-летний Дмитрий Соломчук, заместитель главы фракции «Слуга народа» пришел на заседание парламента в обуви итальянского дома мод Valentino.

    Стоят такие кроссовки €520 или 14 180 гривен по курсу НБУ на 19.09.2019 года. Выполнены из кожи c замшевыми вставками. Немаловажно, что уже несколько сезонов подряд кроссовки на высокой подошве пользуются огромной популярностью. 

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    strana.ua

    Дмитрий Соломчук во время предвыборной кампании возглавлял штаб команды Зе в Ровенской области. После выборов стал заместителем главы фракции президентской партии. 

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    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro
    facebook.com/solomchuk.dmytro

    Также Соломчук вошел в Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

    Господин Соломчук достаточно известен в аграрной тусовке. В 2007 году он создал и возглавил ООО Фирма «Агроцентр», которое занимается производством и продажей запчастей к сельхозтехнике. У предприятия есть филиалы в Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Львовской, Киевской и Житомирской областях. 

    Вместе с женой Еленой он владеет еще одним предприятием - ООО «Могул Лубрикантс», которое занимается розничной торговлей топливом.

    Джерело: strana.ua

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