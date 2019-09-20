Пришел в кроссовках Valentino на заседание Верховной Рады: кто такой Дмитрий Соломчук



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Заместитель главы фракции «Слуга народа» носит в Раду кроссовки больше чем за 14 тыс. гривен

38-летний Дмитрий Соломчук, заместитель главы фракции «Слуга народа» пришел на заседание парламента в обуви итальянского дома мод Valentino.

Стоят такие кроссовки €520 или 14 180 гривен по курсу НБУ на 19.09.2019 года. Выполнены из кожи c замшевыми вставками. Немаловажно, что уже несколько сезонов подряд кроссовки на высокой подошве пользуются огромной популярностью.

strana.ua

Дмитрий Соломчук во время предвыборной кампании возглавлял штаб команды Зе в Ровенской области. После выборов стал заместителем главы фракции президентской партии.

Также Соломчук вошел в Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

Господин Соломчук достаточно известен в аграрной тусовке. В 2007 году он создал и возглавил ООО Фирма «Агроцентр», которое занимается производством и продажей запчастей к сельхозтехнике. У предприятия есть филиалы в Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Львовской, Киевской и Житомирской областях.

Вместе с женой Еленой он владеет еще одним предприятием - ООО «Могул Лубрикантс», которое занимается розничной торговлей топливом.

Джерело: strana.ua