Коллекция Christian Dior, посвященная Шанхаю: фото с показа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модный Дом Christian Dior показал свою новую весенне-летнюю коллекцию в Шанхайском выставочном центре, дополнив ее тематической капсулой

Мария Грация Кьюри создала серию образов, посвященных дружбе модного Дома и Китая.

Главным источником ее вдохновения здесь стала роза mutabilis – выведенная в Китае, она расцветает пышными бутонами на платьях из коллекции.

Сорт именно этой розы был выбран не просто так. Дело в том, что она была очень популярна во Франции и любима королевой Марией-Антуанеттой.

К тому, же роза mutabilis имеет уникальное свойство менять свой оттенок во время цветения, что важно для любого дизайнера.

В коллекции она играет роль графического элемента, который тонкой линией связывает французскую и китайскую культуры, демонстрируя, как один и тот же объект по-разному воспринимается в разных концах света.

Джерело: vogue.ua