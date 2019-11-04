  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    --15 --
    Фото

    Коллекция Christian Dior, посвященная Шанхаю: фото с показа

    • Розсилка
    Коллекция Christian Dior, посвященная Шанхаю: фото с показа

    Модный Дом Christian Dior показал свою новую весенне-летнюю коллекцию в Шанхайском выставочном центре, дополнив ее тематической капсулой

    Мария Грация Кьюри создала серию образов, посвященных дружбе модного Дома и Китая. 

    Главным источником ее вдохновения здесь стала роза mutabilis – выведенная в Китае, она расцветает пышными бутонами на платьях из коллекции.

    Сорт именно этой розы был выбран не просто так. Дело в том, что она была очень популярна во Франции и любима королевой Марией-Антуанеттой. 

    К тому, же роза mutabilis имеет уникальное свойство менять свой оттенок во время цветения, что важно для любого дизайнера. 

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    В коллекции она играет роль графического элемента, который тонкой линией связывает французскую и китайскую культуры, демонстрируя, как один и тот же объект по-разному воспринимается в разных концах света. 

    Джерело: vogue.ua

    мода и красота фотография искусство одежда дом
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ