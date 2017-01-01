Конкурс красоты в бразильской тюрьме. Появились фото «самых красивых чертовок»

Чтобы почувствовать свободу, заключённым девушкам понадобилось лишь одеть красивые платья

В одной из тюрем Рио-де-Жанейро Talavera Bruce администрация вела очень необычный способ воспитания заключённых. Был проведён конкурс красоты с дефиле в вечерних платьях. Таким образом надзиратели попытались вернуть девушкам ощущение вкуса к жизни, а также желание бороться за себя. Психологи убеждены, что когда женщина вновь чувствует себя



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Чтобы почувствовать свободу, заключённым девушкам понадобилось лишь одеть красивые платья

В одной из тюрем Рио-де-Жанейро Talavera Bruce администрация вела очень необычный способ воспитания заключённых. Был проведён конкурс красоты с дефиле в вечерних платьях. Таким образом надзиратели попытались вернуть девушкам ощущение вкуса к жизни, а также желание бороться за себя.

Психологи убеждены, что когда женщина вновь чувствует себя желанной и красивой, то это вызывает в ней положительные эмоции.

Платья, которые девушки надели специально для дефиле, оголили их многочисленные татуировки. Большинство из этих рисунков по телу, оказалось, содержат весьма агрессивные образы.

Специально на этот конкурс была устроена встреча с родными и близкими, что ещё сильнее подняло дух заключённых.

«В эти моменты я не чувствую, что в тюрьме. Моя душа свободна...» — говорит победительница прошлого года — 28-летняя Мишель Рэнгел. Именно она вручила главный приз победительнице конкурса – девушке в красном платье Майане Розе Альвеш. В качестве награды была предоставлена возможность дополнительного свидания с близкими.

В комментариях один из пользователей написал, что это «самые красивые чертовки».

Джерело: life.ru