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    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты

    На побережье Средиземного моря девушкам предстоит научиться создать свой уникальный образ
    На греческом острове Крит стартовала подготовка к Grand Fashion Show Национального конкурса красоты и таланта «Королева Украины-2018», финал которого пройдет в Киеве 23 мая. 20 участниц из разных уголков Украины будут бороться за звание Королевы Украины и право представлять нашу страну на лучших мировых конкурсах красоты. На этот
    • 27 Квiтня, 23:26
    • Розсилка
    <p>Королева Украины-2018</p> <p>Фото: Виталий Чумаченко</p>

    Королева Украины-2018

    Фото: Виталий Чумаченко

    На побережье Средиземного моря девушкам предстоит научиться создать свой уникальный образ

    На греческом острове Крит стартовала подготовка к Grand Fashion Show Национального конкурса красоты и таланта «Королева Украины-2018», финал которого пройдет в Киеве 23 мая. 20 участниц из разных уголков Украины будут бороться за звание Королевы Украины и право представлять нашу страну на лучших мировых конкурсах красоты.

    На этот раз подготовка к конкурсу проходит в одном из самых фешенебельных отелей Aldemar Royal Mare. Участницы не просто должны отдохнуть и набраться сил перед грандиозным шоу, но и показать себя во всей красе.

    Первый день подготовки к конкурсу красоты начался с того, что участниц условно разделили по группам. Каждую группу обучают дефиле лучшие специалисты модной индустрии, а также моделям рассказывают, как выгодно себя преподнести на сцене.

    Они должны научиться всем тонкостям макияжа и стиля от специалистов мирового класса, показать свои таланты и, к радости отдыхающих отеля, продефилировать в купальниках на вечернем шоу.

    Топ-6 победительниц шоу получат право представлять Украину на международных конкурсах и бороться за звание лучшей с мировыми красавицами.

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    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты
    Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты

    Также в первый день подготовки к конкурсу красоты началась фотосессия для буклета Королева Украины 2018. Модели примерили на себя три эффектных образа: официальная униформа конкурса красоты, фотосъемка в купальниках и роскошных платьях.

    Джерело: http://ukr.obozrevatel.com/

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