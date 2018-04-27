Королева Украины 2018: фото первого дня подготовки к конкурсу красоты

На побережье Средиземного моря девушкам предстоит научиться создать свой уникальный образ

На греческом острове Крит стартовала подготовка к Grand Fashion Show Национального конкурса красоты и таланта «Королева Украины-2018», финал которого пройдет в Киеве 23 мая. 20 участниц из разных уголков Украины будут бороться за звание Королевы Украины и право представлять нашу страну на лучших мировых конкурсах красоты. На этот



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Королева Украины-2018 Фото: Виталий Чумаченко

На побережье Средиземного моря девушкам предстоит научиться создать свой уникальный образ

На греческом острове Крит стартовала подготовка к Grand Fashion Show Национального конкурса красоты и таланта «Королева Украины-2018», финал которого пройдет в Киеве 23 мая. 20 участниц из разных уголков Украины будут бороться за звание Королевы Украины и право представлять нашу страну на лучших мировых конкурсах красоты.

На этот раз подготовка к конкурсу проходит в одном из самых фешенебельных отелей Aldemar Royal Mare. Участницы не просто должны отдохнуть и набраться сил перед грандиозным шоу, но и показать себя во всей красе.

Первый день подготовки к конкурсу красоты начался с того, что участниц условно разделили по группам. Каждую группу обучают дефиле лучшие специалисты модной индустрии, а также моделям рассказывают, как выгодно себя преподнести на сцене.

Они должны научиться всем тонкостям макияжа и стиля от специалистов мирового класса, показать свои таланты и, к радости отдыхающих отеля, продефилировать в купальниках на вечернем шоу.

Топ-6 победительниц шоу получат право представлять Украину на международных конкурсах и бороться за звание лучшей с мировыми красавицами.

Также в первый день подготовки к конкурсу красоты началась фотосессия для буклета Королева Украины 2018. Модели примерили на себя три эффектных образа: официальная униформа конкурса красоты, фотосъемка в купальниках и роскошных платьях.

Джерело: http://ukr.obozrevatel.com/