Кошка Синдерблок страдает ожирением и очень не хочет заниматься спортом



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boredpanda.com

Кошку по кличке Синдерблок, страдающую ожирением, заставили заниматься на тренажере. Ветеринары думали, что таким образом животное сможет сбросить несколько лишних килограммов. Кошка, похоже, была совсем другого мнения

Забавная история произошла в американском городе Беллингхем. Кошка Синдерблок страдает ожирением, поэтому медики придумали для нее специальную программу похудения.

Так, кроме диеты, зверушка должна была выполнять универсальное упражнение на беговой дорожке с водой. Дело в том, что таким образом нагрузка с ног пушистика снимается – и это делает тренировки легче.

Но Синдерблок решила совсем упростить себе жизнь и перехитрила тренажер. Она нашла на нем неподвижное место и лишь лениво передвигала по дорожке одну лапку.

При этом кошка еще недовольно мяукала.

За сутки ролик посмотрели почти 90 тысяч раз, и мнения пользователей разделились. Одни откровенно забавляются, другие же возмущены, что безответственные хозяева так раскормили питомца, а третьи негодуют, что над кошкой издеваются, поместив ее в воду.

«Нет, нет, нет, нет… Я тоже ненавижу тренировки…», «Это жестокое обращение с животными! Бедный кот в ужасе! Кошки ненавидят воду», «Рад, что вы пытаетесь помочь этой кошке похудеть, как ее владельцы могли позволить ей стать такой толстой? Позор им!», — пишут комментаторы.

Джерело: boredpanda.com