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    Красотки на льду: «Ангелы» Victoria's Secret снялись в купальниках на ледниках

    Супермодели и невероятные локации от которых веет морозной свежестью
    Супермодели Жозефина Скривер и Жасмин Тукс приняли участие в съемке рекламной кампании купальников. Для фотосессии была выбрана весьма необычная локация - Антарктика. Супермодели в купальниках позировали босиком на снегу.При этом, во время съемки они умудряются улыбаться и веселиться.  [GALLERY_BLOCK] Снимками с бэкстейджа модели
    • Сьогодні, 19:26
    • Розсилка

    Супермодели и невероятные локации от которых веет морозной свежестью

    Супермодели Жозефина Скривер и Жасмин Тукс приняли участие в съемке рекламной кампании купальников.

    Для фотосессии была выбрана весьма необычная локация - Антарктика. Супермодели в купальниках позировали босиком на снегу.При этом, во время съемки они умудряются улыбаться и веселиться. 

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    Красотки на льду: «Ангелы» Victoria's Secret снялись в купальниках на ледниках
    Красотки на льду: «Ангелы» Victoria's Secret снялись в купальниках на ледниках
    Красотки на льду: «Ангелы» Victoria's Secret снялись в купальниках на ледниках
    Красотки на льду: «Ангелы» Victoria's Secret снялись в купальниках на ледниках

    Снимками с бэкстейджа модели поделилась в соцсети.

    «Это было холодно! Жозефина заставляет меня делать сумасшедшие вещи», - поделилась впечатлениями Жасмин Тукс в соцсети. 

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