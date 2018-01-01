Красотки на льду: «Ангелы» Victoria's Secret снялись в купальниках на ледниках
- Сьогодні, 19:26
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Розсилка
Супермодели и невероятные локации от которых веет морозной свежестью
Супермодели Жозефина Скривер и Жасмин Тукс приняли участие в съемке рекламной кампании купальников.
Для фотосессии была выбрана весьма необычная локация - Антарктика. Супермодели в купальниках позировали босиком на снегу.При этом, во время съемки они умудряются улыбаться и веселиться.
Снимками с бэкстейджа модели поделилась в соцсети.
«Это было холодно! Жозефина заставляет меня делать сумасшедшие вещи», - поделилась впечатлениями Жасмин Тукс в соцсети.