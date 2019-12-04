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    Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)

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    <p>В съемке под руководством итальянского фотографа Паоло Роверси приняли участие восемь актрис</p> <div></div> - Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)

    В съемке под руководством итальянского фотографа Паоло Роверси приняли участие восемь актрис

    По мнению издания, именно Эмма Уотсон стала бы идеальным выбором для новой версии шекспировской классики

    В Pirelli решили найти Джульетту XXI века: съемки очередного календаря под названием «В поисках Джульетты» стали своеобразным кастингом на роль знакового персонажа из трагедии Шекспира. В съемке под руководством итальянского фотографа Паоло Роверси приняли участие восемь актрис, певиц, моделей и художниц, которые «являются воплощением любви и могли бы сыграть современную Джульетту»: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Клэр Фой, Мия Гот, Яра Шахиди, Индия Мур, Розалия, Крис Ли и Стелла Роверси.

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    Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)
    Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)
    Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)
    Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)
    Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)
    Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)
    Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)
    Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)
    Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)
    Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)
    Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)
    Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие звезды снялись в образе Джульетты для календаря Pirelli (фото)

    «Ромео здесь нет, только Джульетты, которые пришли на кастинг и раскрывают свое видение персонажа, а затем читают отрывок пьесы в костюме», - объясняет Роверси. - «Очень трогательно видеть актрис их уровня на прослушивании. Что-то в их искренности и невинности действительно напоминает Джульетту». По мнению издания, именно Эмма Уотсон стала бы идеальным выбором для новой версии шекспировской классики: 29-летняя британская актриса уже воплотила на экране культовые образы Гермионы Грейнджер и Белль, а также зарекомендовала себя как активистка и борец за гендерное равенство.

     

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