Лаконичная красота: португалец фотографирует одинокие дома



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@sejkko

Иногда одиночество – это очень красиво

Потрясающие фотографии художника «Одинокие дома», снятые в разных странах, стали хитом в социальных сетях. Серия состоит из лаконичных и невероятно притягательных снимков домов, стоящих в одиночестве на фоне неба. А началось все около четырех лет назад.

Фотограф Мануэль Пита приехал в Касильяш – португальский район, неподалеку от города Алмада. Во время одной из прогулок его внимание привлек отдельно стоящий красный дом на фоне голубого неба. Эта картина так впечатлила Мануэля, что он сразу потянулся за фотоаппаратом, а если точнее – за своим айфоном.

С того момента парень стал «охотиться» на подобные кадрами. В основном, на них запечатлены старые португальские дома, которые стоят поодаль от других сооружений. Через цвета, архитектуру и антураж в этих сюрреалистических снимках Мануэль Пита передает воспоминания о своем детстве и ощущение дома.

«Мне очень интересно изучать связь между одиночеством и эволюцией человека как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях», — рассказывает Мануэл.

Важным этапом работы художника является обработка снимков при помощи Photoshop. «Одинокими» дома становятся не сразу. Sejkko фотографирует их на мобильный телефон, затем редактирует снимок, добавляя «пустой» фон, и только после этого публикует на странице.

Эти «мутации» переносят зрителя в изолированное пространство, в котором не существует времени, но присутствует ощущение начала.

Джерело: style.rbc.ru