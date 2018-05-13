Фитнес-модель из Швеции показала, как будет выглядеть тело, если отказаться от алкоголя

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Честные снимки модели могут стать отличным стимулом для тех, кто хочет похудеть

Девушка опубликовала в соцсети снимки своего преображения

Недавно 27-летняя шведская фитнес-звезда Джелли Девоут показала, какой эффект алкоголь оказывает на тело, сравнив свои нынешние фото со снимками шестилетней давности. Она стала особенно популярна в Instagram как раз после того, как выложила честные фотографии своего преображения.

Под одним из последних снимков «до и после» Джелли, живущая сейчас в Шеффилде, призналась, что сбалансированное питание, здоровый образ жизни и сокращение потребления алкоголя до одного-двух бокалов вина в неделю помогли ей сбросить вес и хорошо выглядеть.

«Я никогда не чувствовала себя лучше, сейчас у меня во всем полный баланс. Я могу съесть пончик, но затем в моем рационе обязательно будет салат. Я редко пью алкоголь, в основном только воду. И, что самое главное, я достигла полной любви к себе, перестав себя ненавидеть», - отметила девушка.

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Джерело: BigPicture