Венсан Кассель и Тина Кунаки готовятся к свадьбе
- Сьогодні, 18:01
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Венсан Кассель и Тина Кунаки
После трех лет романа Венсан Кассель и Тина Кунаки решили перевести свои отношения на новый уровень
Как стало известно журналу Public, влюбленные планируют связать себя узами брака уже в августе.
Издание сообщает, что влюбленные не только определились с датой свадебной церемониии, но и с местом. Кассель и Кунаки обменяются клятвами верности во французском городе-курорте Биарриц, где провела большую часть жизни невеста. Также журналистам стало известно, что к алтарю Кунаки пойдет в платье нидерландского бренда Viktor & Rolf.
Вчера вечером Венсан Кассель и Тина Кунаки появились на красной дорожке Каннского фестиваля. Это стало их первым выходом в свет в статусе жениха и невесты. Позируя фотографам, они не стеснялись своих чувств и с нежностью улыбались друг другу.
Джерело: Hello!