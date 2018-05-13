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    Шоу-биз

    Венсан Кассель и Тина Кунаки готовятся к свадьбе

    • Сьогодні, 18:01
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    Венсан Кассель и Тина Кунаки
    Венсан Кассель и Тина Кунаки

    После трех лет романа Венсан Кассель и Тина Кунаки решили перевести свои отношения на новый уровень

    Как стало известно журналу Public, влюбленные планируют связать себя узами брака уже в августе.

    Издание сообщает, что влюбленные не только определились с датой свадебной церемониии, но и с местом. Кассель и Кунаки обменяются клятвами верности во французском городе-курорте Биарриц, где провела большую часть жизни невеста. Также журналистам стало известно, что к алтарю Кунаки пойдет в платье нидерландского бренда Viktor & Rolf.

    Вчера вечером Венсан Кассель и Тина Кунаки появились на красной дорожке Каннского фестиваля. Это стало их первым выходом в свет в статусе жениха и невесты. Позируя фотографам, они не стеснялись своих чувств и с нежностью улыбались друг другу. 
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    Для 51-летнего Венсана Касселя брак с 21-летней Тиной Кунаки будет вторым. Ранее он был женат на Монике Беллуччи. Спустя 14 лет они официально поставили точку в своих отношениях и развелисьОт этого союза родились две дочери, 13-летняя Дева и Леони, которой вскоре исполнится 8 лет. 

    Джерело: Hello!

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