Венсан Кассель и Тина Кунаки готовятся к свадьбе

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Венсан Кассель и Тина Кунаки

После трех лет романа Венсан Кассель и Тина Кунаки решили перевести свои отношения на новый уровень

Как стало известно журналу Public, влюбленные планируют связать себя узами брака уже в августе.

Издание сообщает, что влюбленные не только определились с датой свадебной церемониии, но и с местом. Кассель и Кунаки обменяются клятвами верности во французском городе-курорте Биарриц, где провела большую часть жизни невеста. Также журналистам стало известно, что к алтарю Кунаки пойдет в платье нидерландского бренда Viktor & Rolf.

Вчера вечером Венсан Кассель и Тина Кунаки появились на красной дорожке Каннского фестиваля. Это стало их первым выходом в свет в статусе жениха и невесты. Позируя фотографам, они не стеснялись своих чувств и с нежностью улыбались друг другу.

Для 51-летнего Венсана Касселя брак с 21-летней Тиной Кунаки будет вторым. Ранее он был женат на Монике Беллуччи. Спустя 14 лет они официально поставили точку в своих отношениях и развелись . От этого союза родились две дочери, 13-летняя Дева и Леони, которой вскоре исполнится 8 лет.

Джерело: Hello!