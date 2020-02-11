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    Шоу-биз

    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)

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    <p>Девушка будет комментировать финал конкурса</p> <div></div> - Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)

    Девушка будет комментировать финал конкурса

    Фото: instagram.com/nikkietutorials/

    Музыкальный конкурс «Евровидение-2020» пройдет в Нидерландах

    Стало известно об одном из ведущих церемонии «Евровидения», организаторы сообщили, что комментировать онлайн-трансляцию будет приглашенная звезда, популярная бьюти-блогер известная под псевдонимом NikkieTutorials, сообщает Eurovision.tv. И важная деталь, девушка является трансгендером.

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    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)
    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)
    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)
    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)
    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)
    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)
    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)
    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)
    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)
    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)
    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)
    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)
    Ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер (фото)
    Фото: instagram.com/nikkietutorials/

    Как рассказывает сама героиня, она давно мечтала принять участие в «Евровидении», к счастью, удача ей наконец-то улыбнулась. Когда в конце прошлого года организаторы конкурса обратились к ней за помощью, девушка была буквально вне себя от счастья. Общественность пока никак не прокомментировала назначение NikkieTutorials на роль ведущей, звезде доверят комментировать финал шоу.

    Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение-2020» пройдет в Нидерландах в середине мая. Тем временем состоялся первый полуфинал нацотбора на Евровидение-2020. Выступления участников, и кто же прошел в финал смотрите здесь

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