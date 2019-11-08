Лилия Подкопаева показала новорожденную дочь (фото)

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instagram.com/podkopayeva_official

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в сентябре стала мамой в третий раз

Украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева опубликвала на своей странице в Instagram редкий снимок со своей новорожденной дочкой.

До сих пор в блоге гимнастки появилось лишь два фото с ребенком, но на днях она порадовала поклонников еще одним трогательным снимком. Судя по одежде и зеленым листьями на заднем фоне, фотографию сделали вскоре после родов. К слову, в посте Лилия выразила свою позицию относительно кормления грудью, сна с ребенком и ношения малыша на руках:

«Если кто-то вам когда-нибудь скажет о том, что частое ношение ребенка на руках, грудь по требованию или совместный сон могут испортить ребенка, приведите ему эту прекрасную цитату из книги К.Гонсалеса «Подарок на всю жизнь»: «Невозможно избаловать ребенка, испортить его, уделяя ему слишком много внимания. Портят детей совершенно по-другому. Их портят, когда бьют, оскорбляют, насмехаются над ними игнорируют плач. Напротив, обращая на ребенка внимание, нося его на руках, лаская, утешая, разговаривая с ним, целуя его, улыбаясь ему, мы воспитываем ребенка хорошо и очень правильно», — отметила Лилия.

Фаны Лилии умилились фотографии и оставили много комментариев: «Самые счастливые дети — любимые», «Красавицы». «Идеальная мамочка».