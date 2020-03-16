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    Фото

    Лилия Подкопаева продемонстрировала стройную фигуру

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    Лилия Подкопаева продемонстрировала стройную фигуру
    Гимнастка поделилась пляжным кадром

    Олимпийская чемпионка решила замотивировать поклонниц личным примером, представ на пляжном фото в купальнике

    Соответствующая фотография появилась на личной странице спортсменки в Instagram.

    На фото Подкопаева позирует на пляже в стильном купальнике, который выгодно подчеркнул ее идеальные формы.

    «Все просто: ешь плохо – выглядишь плохо. Не тренируешься – выглядишь как человек, который не тренируется. Чудес после 40 не бывает – на генетику уповай, а сам не плошай», – такой подписью сопроводила Лилия фотографию.

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    instagram.com/podkopayeva_official

    Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Подкопаевой, и засыпали ее комплиментами:

    «Фигура у вас идеальная», «Вы в прекрасной форме», «Шикарная фигура», «Статуэтка», «С годами выглядите только лучше».

    знаменитости фотография Instagram
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