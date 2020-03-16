Лилия Подкопаева продемонстрировала стройную фигуру



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Гимнастка поделилась пляжным кадром

Олимпийская чемпионка решила замотивировать поклонниц личным примером, представ на пляжном фото в купальнике

Соответствующая фотография появилась на личной странице спортсменки в Instagram.

На фото Подкопаева позирует на пляже в стильном купальнике, который выгодно подчеркнул ее идеальные формы.

«Все просто: ешь плохо – выглядишь плохо. Не тренируешься – выглядишь как человек, который не тренируется. Чудес после 40 не бывает – на генетику уповай, а сам не плошай», – такой подписью сопроводила Лилия фотографию.

instagram.com/podkopayeva_official

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Подкопаевой, и засыпали ее комплиментами:

«Фигура у вас идеальная», «Вы в прекрасной форме», «Шикарная фигура», «Статуэтка», «С годами выглядите только лучше».