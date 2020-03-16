Тина Кароль показала, как защищается от коронавируса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тина Кароль позирует в защитной маске

Украинская поп-звезда Тина Кароль приготовилась защищаться от коронавируса

На странице в Instagram исполнительница разместила короткое видео, где изображена в медицинском изделии.

В разгар эпидемии 35-летняя артистка опубликовала видео и фото в Instagram, на которых позирует в маске черного цвета и защитных очках.

«Иди на жизнь», – таким хештегом она отметила ролик

В комментариях фаны восхитились красотой глаз Кароль, а также активно интересовались, где можно купить такую маску.

Певица сообщила, что на ней маска шведского бренда Airinum. Согласно информации на сайте официального поставщика бренда Airinum.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol) 16 Бер 2020 р. о 1:05 PDT

Стоимость такой маски составляет 2300 грн, однако большинство масок уже нет в наличии. Бренд защитных очков певица не указала.