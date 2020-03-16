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    Тина Кароль показала, как защищается от коронавируса

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    Тина Кароль показала, как защищается от коронавируса
    Тина Кароль позирует в защитной маске

    Украинская поп-звезда Тина Кароль приготовилась защищаться от коронавируса

    На странице в Instagram исполнительница разместила короткое видео, где изображена в медицинском изделии.

    В разгар эпидемии 35-летняя артистка опубликовала видео и фото в Instagram, на которых позирует в маске черного цвета и защитных очках.

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    В комментариях фаны восхитились красотой глаз Кароль, а также активно интересовались, где можно купить такую маску.

    Певица сообщила, что на ней маска шведского бренда Airinum. Согласно информации на сайте официального поставщика бренда Airinum.

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    Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol)

    Стоимость такой маски составляет 2300 грн, однако большинство масок уже нет в наличии. Бренд защитных очков певица не указала.

    знаменитости фотография Тина Кароль певица Instagram
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